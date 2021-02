"Me van a inducir a un coma, recen": la salud de Karina Gao, la cocinera de "Flor de equipo" que lucha embarazada contra el Covid

Este viernes se vivió un momento muy triste en el programa Flor de Equipo cuando su conductora, Flor Peña, se lanzó a la difícil tarea de contar lo que le está ocurriendo a Karina Gao, la querida cocinera del ciclo, que tuvo que ser inducida a un coma farmacológico debido a complicaciones en su cuadro de coronavirus. Karina, madre de mellizos y está embarazada de 6 meses, fue internada en terapia intensiva hace 48 horas.

Sin embargo, los profesionales que la atienden decidieron inducirla a un coma farmacológico debido a la gravedad de su cuadro. "Les actualizo un poco qué pasó estas 24 horas: ayer a la tarde se fue todo medio a pique, empecé a no saturar bien y me empezó a costar respirar mucho. La fiebre sigue persistiendo fuerte. Tuve mucho miedo", escribió el jueves la cocinera, horas antes de ser inducida al coma.

Y agregó: "Ayer, sinceramente, pensé de todo y pasé la noche como pude. Esta mañana se confirmó la neumonía bilateral. Ahora me pasaron a terapia intensiva. Estoy con oxígeno para ayudarme un poco. Voy a estar bien. ¿Cómo no estarlo con tantos mensajes de amor y de apoyo de esta comunidad? Gracias, gracias, gracias. Soy muy afortunada de tenerlos siempre, en las buenas y en las no tan buenas".

La propia Karina les pidió a sus seguidores que se cuiden del virus y que la incluyan en sus oraciones: "Ayer pensé lo peor. Yo sé que salí, hice mi vida (y no me arrepiento), pero siempre me cuidé y lo más importante es que nadie, pero nadie de mis contactos estrechos haya estado con síntomas. Por ese lado, estoy tranquila. Esto se queda conmigo y se queda acá. Tampoco sé dónde me pude haber contagiado. Así que cuídense el doble", dijo.

Además, remarcó que el COVID "es mucho más astuto de lo que imaginamos y no todos tenemos la suerte de ser pacientes leves, asintomáticos o ser afortunados como yo por contar con un servicio médico de primera"; "No todos tenemos la suerte de poder internarnos así. Hoy en cualquier parte del mundo es un bien codiciado y un privilegio. Este va a ser mi último mensaje a esta comunidad hermosa, que me acompañó durante estos 5 años. Les voy a pedir un último favor, recen por mí. Me van a inducir a coma, en dentro de 15 minutos. No sabemos cuándo me voy a despertar. Recen por favor por mí".

Sus compañeros, por otro lado, dieron detalles del difícil momento que le toca vivir a la cocinera. “Es un día un poco triste para este grupo porque nuestra compañera Karina, a quien queremos un montón y compartimos días de alegría no la está pasando bien. Ella está embarazada y se le complicó muchísimo su cuadro de covid. Acaba de entrar en un coma inducido#, dijo, entre un mar de lágrimas, Flor Peña.

La conductora también decidió resaltar la "alegría" de su compañera y sumó: "Me da mucha tristeza porque es alguien a quien queremos y no entendemos cómo funciona este virus. También porque tiene un bebito al que hay que cuidar. Ella nos estuvo escribiendo y tranquilizando todos estos días. No lo habíamos compartido esto porque es una situación difícil, el marido no la está pasando bien y tienen mellizos.

Según explicó, el cuadro se agravó. "Es una embarazada atípica porque veníamos escuchando que las embarazadas no corrían peligro. Y ella está en un cuadro grave”, dijo Flor, mientras que Nancy Pazos detalló el complicado cuadro de salud de su compañera: “Kari detecta que tiene fiebre el miércoles pasado, le da positivo el hisopado, ya no tenía olfato. La empiezan a tratar en la casa".

La panelista contó que a los tres días de fiebre, decidieron internarla. "Pasó internada 4 días, la fiebre seguía sin ceder, hace 48 hs la mandan a terapia por prevención y la última tomografía de esta mañana dio que el estado de sus pulmones es muy complejo. Cuando ya el embarazo está avanzado como el de ella, que está de 25 semanas, el bebé necesita tanto oxígeno como la mamá", resaltó.

La periodista aclaró que los médicos "no lo pueden creer,". "Me dijeron desde Osde que es el primer caso de una embarazada que se les complica tanto. El gran tema es que los pulmones de Kari están muy atacados por el covid y decidieron entubarla para que ella, sus órganos y su bebé dejaran de sufrir”, cerró.