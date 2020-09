"Me van a meter una porong... en la nariz": Nati Jota fue aislada y será sometida a un hisopado

La periodista e instagramer Nati Jota fue aislada tras haber estado invitada en el programa Mujeres, de Canal 13, en el que una de las conductoras, Claudia “La Gunda” Fontán fue diagnosticada con coronavirus. A través de sus redes sociales, la ex conductora de ESPN contó que hoy se someterá a un hisopado, aunque aclaró que se siente bien y bromeó: “Me van a meter una poronga por la nariz… no, un hisopo”.

Nati Jota fue aislada de manera preventiva, ya que la semana pasada había estado de invitada en el nuevo programa de El Trece, conducido por La Gunda Fontán, Teté Coustarot, Jimena Grandinetti y Roxy Vázquez. Ayer se confirmó que Fontán tiene COVID-19, por lo que tanto ella como sus compañeras deberán permanecer aisladas dos semanas, con excepción de Vázquez, que ya tuvo coronavirus y el viernes fue dada de alta.

A través de una serie de historias de Instagram, Jota contó que había sido aislada por ser considerada caso estrecho tras haber estado el jueves en el programa. “Holis, hay muchos preguntándome. Yo estuve el jueves en el programa Mujeres. Hubo un caso positivo, así que estoy en casa, mañana (por hoy) me hacen el hisopado para descartar COVID positivo”, contó la periodista.

Además, Nati Jota agregó que se siente bien y que no tuvo ningún síntoma compatible con el coronavirus. “Aparte fui bastante cuidadosa, pero por las dudas”, aunque aclaró que se someterá al test “para poder estar tranqui y no arriesgar a nadie”. Luego, la ex conductora de ESPN Redes hizo una broma en relación al hisopado. “Mañana (por hoy) vamos a hacer el hisopado y confirmar que estoy re bien… Y me van a meter una poronga en la nariz”, ironizó.

De inmediato, sin embargo, aclaró: “Un hisopo… ustedes saben que no estoy en esa últimamente”. La frase está relacionada a una confesión que hizo días atrás, cuando contó que no tiene relaciones desde hace meses, antes de que comenzara la cuarentena, en marzo pasado. La semana pasada, Nati Jota quedó en el centro de la escena de la farándula debido a que la modelo y presentadora televisiva Ivana Nadal blanqueara su relación con el ex de Nati, el rugbier Bruno Siri.

Además, Nati contó que grabará el hisopado y que lo compartirá con sus seguidores en las redes sociales. “Lo voy a grabar, porque show o nada… Lo subo, salvo que tenga una cara muy fea”, cerró la influencer.

CONTAGIOS EN LOS MEDIOS

Ayer fue confirmado el hisopado de la Gunda Fontán y todo el programa Mujeres, de El Trece, fue puesto en aislamiento, excepto Roxy Vázquez, una de las conductoras – también conduce el noticiero de la primera mañana en TN – quien superó días atrás el coronavirus.

El programa debutó la semana pasada y es producido por La Flía, la productora de Marcelo Tinelli. Para prevenir posibles contagios, el resto de las conductoras (Soledad Silveyra, Teté Coustarot y Jimena Grandinetti) fueron aisladas por 15 días. Vázquez estará acompañada estos días por Flor de la V, Luli Fernández y Sandra Borghi, hasta que regrese el elenco principal.