“Me veía deforme": qué es la vigorexia, el trastorno que tuvo Cinthia Fernández

En medio de su conflicto mediático con Mar Tarrés, la actriz y modelo plus size que será parte de La Academia de Showmatch, Cinthia Fernández reveló que hace algunos años sufrió vigorexia, un trastorno del comportamiento que sufren personas que se obsesionan con su cuerpo y buscan, casi de manera enfermiza, ganar masa muscular por cualquier medio posible.

Días atrás, su ex marido, Matías Defederico, había contado que desde los 16 años sufre ataques de pánico. Como respuesta a estas declaraciones, la panelista de Los Ángeles a la mañana dio detalles del trastorno psicológico que tuvo que enfrentar años atrás. “Pánico me tendría que tener a mí. Conmigo nunca le pasó, ya que nunca estaba acompañándome. En los boliches no le agarraban tampoco”, sostuvo la bailarina sobre su relación con el padre de sus tres hijas.

En este marco, dio detalles del trastorno que sufrió con su cuerpo: “Se llama vigorexia y me llegó a afectar mucho. Es como la anorexia, pero me veía deforme. Tenía un problema con mi cuerpo y me afectó mucho. Tenía tanta fijación con el cuerpo, por ejemplo con los abdominales, que hacía 700 por día. Pero lo peor era que si en vez de 700 hacía 699, me moría por llegar a los 700. Si no los hacía, me veía que no estaba marcada”.

Según contó Cinthia, su obsesión alcanzó tal punto que llegó a pedirle las llaves del gimnasio al dueño del local para poder ir a entrenar los domingos. Sin embargo, la bailarina contó que logró superar aquel trastorno gracias a la ayuda de su amigo y ex partenaire del Bailando por un sueño, Gabo Usandivaras. “Me dijo ‘estás entrenando mucho Cinthia, a vos te pasa algo’”, recordó y agregó: “Las flacas también sufren”.

Actualmente Cinthia sigue entrenando, pero de manera moderada y siguiendo una rutina saludable y recordó el video que compartió Oriana Sabatini, en julio del año pasado, luego de “un atracón”, y que obtuvo más de 11 millones de reproducciones. “Dijo que tuvo trastornos alimentarios y todo el mundo se solidarizó con ella y me parece perfecto. Ahora, yo pongo una foto mía en ropa interior y me dicen ‘mala madre’, ‘mal ejemplo para tus hijas’, de todo”, expresó.

La semana pasada, la panelista mantuvo un acalorado cruce en las redes sociales con Mar Tarrés, luego de que la mamá de Charis, Bella e Isabella acudiera a su cuenta de Twitter para criticar a la modelo plus size. “Me acaban de decir por cucaracha que el año pasado la señora Mar exigió un bailarín 'gordo' y 'heterosexual', ¿quién discrimina? Solo se hace la simpática vendiendo plus size porque factura con eso, después no representa a nadie... Solo discrimina”, escribió.

Al mismo tiempo, Cinthia opinó que el discurso de Tarrés a favor de los "cuerpos reales" sería puro marketing. Ni lenta ni perezosa, la flamante participante de Showmatch tomó la palabra y, de manera contundente, arremetió contra Cinthia. "¡Gracias chicas por el aguante! Pero no curto la onda de esta mujer que su trabajo consta en destruir gente. Le pagan para hablar mal, el día que hable bien de toda la gente a la que destruye la rajan de la TV", sentenció.