¡Media pila, che! Duras críticas a Sofía Zámolo por publicar fotos de su baby shower sorpresa

A seis meses de la implementación del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el presidente Alberto Fernández, los ánimos están un poco caldeados entre los que ya no toleran la cuarentena y aquellos que sostienen que es la única manera de prevenir más muertes. En este contexto, Sofía Zámolo se ganó las furiosas críticas de parte de cientos de internautas al compartir imágenes del baby shower que le prepararon sus familaires.

A sus 37 años y luego de meses de lucha, la modelo cumpliría su sueño de ser mamá: el próximo 30 de octubre es la fecha estimada para el parto que se llevará a cabo en el Sanatorio Otamendi. "Mis amigas me dijeron ‘vení a tomar el té’ y me encontré con todo esto...”, compartió llena de alegría en su cuenta de Instagram. Pero en cuestión de segundos, esa felicidad se convirtió en un calvario debido al centenar de críticas e insultos que comenzaron a llegarle.

Fueron muchas las personas que la cuestionaron por haberse reunido con sus amigos y familiares para celebrar la eventual llegada de su hija en medio de la pandemia de coronavirus. “Estoy embarazada de 37 semanas también y venía siguiéndote. A mí también me hicieron mis amigas uno sorpresa pero por Zoom. No tendré esas fotos tan bonitas, pero cuidé más de mi hija que vos”, escribió una mujer, visiblemente indignada.

Pero otros fueron mucho más contundentes: "No se puede festejar, qué parte la gente no entiende”; “¿Baby shower en cuarentena? Irresponsabilidad total”. Fue tal el revuelo que se armó por las fotos que compartió Zámolo, que la modelo tuvo que eliminar varias de sus publicaciones y modificar algunas otras. Al mismo tiempo, relató los cuidados que realizó previamente antes de llevar a cabo la celebración.

Según contó, dos de sus amigas -que aparecen en varias de las fotos- se hisoparon dos veces antes de visitarla. "Y mi hermana tanto como yo no sale ni vemos a nadie. Mis amigas de toda la vida me sorprendieron con este baby shower increíble. Amigas con las que crecí y me crié, algunas desde que nací, son como mi familia ya. Cada una me escribió una carta, obvio que me lloré todo. (Hormonas, más sensibilidad, más amor puro)", contó.

Al mismo tiempo, remarcó que parte de la celebración la realizó por la plataforma de videollamadas Zoom y aclaró: "Recibí mucho amor para mí y para mi bebita”, afirmó la conductora. Sin embargo, como las críticas no paraban, decidió borrar todo lo referido al baby shower en su cuenta de Instagram.

El 25 de febrero, la rubia se enteró que iba a ser mamá por primera vez junto a su esposo, José Félix Uriburu, descendiente y homónimo de aquel militar que derrocó al gobierno de Hipólito Yrigoyen. Zamolo no se sometió a tratamientos de fertilización, pero sí tomó vitaminas para preparar su cuerpo y hacía los test caseros de ovulación para saber en qué época del mes tenía más chances de quedar embarazada.