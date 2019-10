“¡Meghan no va a terminar como mamá!”: la furia de Harry y a quién acusa por la muerte de Lady Di

Se vuelve a tensar la relación entre la Corona y los medios británicos. Después de que el periódico Mail on Sunday publicara la carta privada que Meghan Markle le envió a su padre luego de su boda real, el príncipe Harry decidió iniciar acciones legales y denunció que existe una “propaganda implacable” contra su mujer, similar a la que sufrió Lady Di en vida. “Tengo miedo de que termine como mi mamá”, aseguró el príncipe.

“Lo que más miedo me da es que la historia se repita”, aseguró el hijo de Lady Di en el comunicado que compartió para explicar los motivos detrás de la nueva avanzada judicial de la Corona contra la prensa. “Perdí a mi madre y ahora veo a mi mujer siendo víctima de las mismas fuerzas poderosas”, sumó.

Además, Harry advirtió que el periódico que publicó la carta privada editó el contenido para hacerla quedar mal a Meghan. “Los han engañado a propósito, omitiendo estratégicamente algunos párrafos, algunas frases e incluso algunas palabras para esconder las mentiras que llevan contando desde hace un año”.

Mi mujer se ha convertido en una de las últimas víctimas de la prensa sensacionalista británica"

En su descargo, el príncipe también acusó a la prensa inglesa de ser “sensacionalista” y advirtió el “costo humano” de este tipo de acciones. “Desgraciadamente, mi mujer se ha convertido en una de las últimas víctimas de la prensa sensacionalista británica que lleva a cabo campañas contra individuos sin pensar en las consecuencias. Esta propaganda implacable tiene un costo humano”.

A quién responsabilizan Willian y Harry por la muerte de Lady Di

El año 1997 marcó un fuerte antes y después en las vidas de los príncipes William y Harry. La muerte de su madre, quien falleció el 31 de agosto en un accidente automovilístico en París, tensó aún más la relación que los herederos al trono británico mantenían con la prensa. “Para ellos, los únicos culpables de la muerte de su mamá fueron los fotógrafos”, sostienen desde su entorno.

Muchas fueron las especulaciones en torno al accidente de la princesa. En efecto, no son pocos los que en el Reino Unido abonan la teoría conspirativa que asegura que en realidad la princesa fue asesinada por los servicios de inteligencia británicos sólo un año y tres días después de que Diana firmara los papeles de divorcio.

Leé también | La tumba secreta de Lady Di: dónde está su cuerpo y el operativo de inteligencia que engañó al mundo

“En todos estos años, tanto William como Harry han tenido dudas. Siguieron de cerca el juicio que se llevó a cabo en Inglaterra, tras la cuestionada investigación francesa. Sin embargo, están convencidos de que si los fotógrafos no hubieran perseguido a su madre, ella todavía estaría con vida”, precisan amigos de los príncipes.

La muerte de Diana no sólo puso bajo el banquillo a los principales editores de tabloides en Inglaterra, sino que aceleró una ley que prohíbe el acoso en las calles. Además, la Corona alcanzó un acuerdo para que los príncipes, que por entonces tenían sólo 15 y 13 años, pudieran vivir tranquilos, a cambio de esporádicas y pautadas conferencias de prensa.

Pero con el correr de los años el acuerdo se rompió. “A William lo respetaron más, en especial durante los cuatro años que estudió en la Universidad. Sólo se rompió el acuerdo cuando aparecieron las primeras fotos con Kate, que fueron tomadas por un paparazzi durante un viaje de esquí de la pareja”.

“Con Harry la historia fue otra. Como no fue a la Universidad, no tuvo la misma tranquilidad que su hermano. Antes de ingresar al ejército, le vivían sacando fotos cuando salía de bares con amigos. Incluso, debió regresar de una misión secreta en Irak porque los medios publicaron que estaba en combate. Eso le dolió mucho, porque quería servir a su país, pero entendió que la prensa había puesto en peligro a todo su pelotón”.

Leé también | Lady Di y la historia secreta detrás del vestido con el que vengó la última humillación de Carlos

La mala relación de los hermanos con los medios se hizo explícita hace dos años cuando participaron del documental que la BBC realizó a 20 años de la muerte de su madre. Además de revelar cómo los afectó la pérdida, los hermanos no titubearon a la hora de cuestionar a los fotógrafos que la persiguieron en la noche del accidente.

“Una de las cosas más difíciles de aceptar es el hecho de que la gente que la persiguió hasta el túnel, fue la misma gente que le sacó fotos mientras ella se estaba muriendo en la parte de atrás del auto”, disparó Harry.

La gente que la persiguió hasta el túnel, fue la misma gente que le sacó fotos mientras ella se estaba muriendo"

El hijo menor de Lady Di también acusó a los paparazzi de no haber ayudado a la princesa. “Ella sufrió una severa lesión en su cabeza, pero cuando ellos llegaron seguía viva. Esas personas, las que causaron el accidente, en vez de ayudarla le sacaban fotos. Y después esas imágenes llegaron a todas las redacciones”.

"Papi, me rompiste el corazón": la lapidaria carta de Meghan a su padre tras la boda con el príncipe Harry

Corrían los primeros meses del 2018. Meghan Markle y el príncipe Harry habían anunciado hacía sólo dos meses su compromiso y los preparativos para su boda, que finalmente tuvo lugar el 19 de mayo en la Capilla de San Jorgeen Windsor, estaban en marcha. Poco se sabía de la por entonces actriz estadounidense que había conquistado el corazón del hijo menor de Lady Di. Fue en ese momento de fervor mediático en el que el padre de la novia, Thomas, se convirtió en una suerte de celebritie que ventilaba a diestra y siniestra detalles de su hija.

La relación no tardó en romperse, en especial después de que los dos medios hermanos de Meghan se sumaron al frenético raid amarillista y llegaron a acusarla de "trepadora". En su momento, el propio Thomas reconoció que recibió un llamado de Harry. En el mismo, el príncipe le pedía cautela y resguardo. Pero el daño ya estaba hecho. La madre de Meghan fue la única invitada a la boda real y la actriz ingresó a la capilla de la mano de su suegro, el príncipe Carlos.

Sin embargo, los medios británicos publicaron la lapidaria carta que la ahora duquesa le escribió a su padre tres meses después de su boda. Fue la misiva con la que dio por terminada su relación y por la que Harry decidió iniciar acciones legales.

"Papi, te escribo con el corazón pesado, sin entender por qué elegiste tomar este camino haciendo la vista gorda al dolor que estás causando".

"Tus acciones me rompieron el corazón en un millón de pedazos, no sólo por haber fabricado un dolor tan innecesario e injustificado, sino por la elección de no decir la verdad mientras estás titiritando esto. Es algo que nunca entenderé".

"Si me amás, como le decís a la prensa que lo hacés, por favor, detenete. Por favor, permitinos vivir nuestras vidas en paz. por favor, dejá de mentir".

Dejá de crear tanto dolor, dejá de explotar mi relación con mi esposo"

"Me doy cuenta de que estás tan metido en este agujero de conejo que sentís (o no) que no hay salida, pero si te tomás un momento para hacer una pausa, creo que vas a poder ver que vivir con la conciencia tranquila es más valioso que cualquier pago en el mundo".

"Le dijiste a la prensa que me llamaste para decirme que no ibas a asistir a la boda. Eso nunca sucedió. Nunca me llamaste".

"Sólo te he amado, protegido y defendido, ofreciéndote todo el apoyo financiero posible, preocupándome por tu salud. Así que enterarme en la semana de la boda que tuvise un ataque al corazón al leer los diarios fue horrible".

"Llamé y te mandé un mensaje de texto. Te rogué que aceptaras la ayuda. Mandamos a alguien a tu casa. Y, en lugar de hablarme para aceptar esa o cualquier ayuda, dejaste de contestar tu teléfono y decidiste hablar sólo con los periódicos".

"Leíste a diario las mentiras que escribían sobre mí, especialmente las fabricadas por tu otra hija, a quien apenas conozco".

"Me viste sufrir silenciosamente por tus viciosas mentiras. Eso me derrumbó por dentro", es la frase con la que Meghan terminó su carta de cinco páginas enviada a su padre. Desde entonces, pese a que la duquesa está esperando su primer hijo, no volvieron a mantener ningún tipo de contacto.