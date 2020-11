"¡Mentirosa! Mala compañera": Cinthia Fernández explotó y atacó a Yanina Iavícoli

Invitada durante la semana pasada en Los Ángeles de la Mañana, Graciela Alfano se peleó al aire tanto con Yanina Latorre como con Cinthia Fernández, quien la acusó de golpearla en un corte.

Y los coletazos del enfrentamiento continuaron: ahora la modelo acusó a su compañera Karina Iavícoli de no apoyarla en su pelea con Graciela.

Así, Cinthia afirmó que Karina fue testigo de una amenaza de Alfano. "Vos quizás no viste el golpe pero sí escuchaste cuando dijo ‘yo soy la bruja madre y te voy a hacer quebrar las dos piernas’", expresó.

Iavícoli aseguró no haber escuchado nada, desatando la ira instantánea de su compañera de panel. "¡Sos mentirosa! Estabas al lado mío y te dije '¿escuchaste?'. Y me dijiste que sí. El viernes vos me confesaste acá que lo escuchaste, te lo juro por mis tres hijas", estalló.

"No escuché nada, lo juro", se defendió Karina. "Es algo serio y yo soy una persona seria. Yo estaba hablando con el camarógrafo. Sí sabía que había bolonqui, escuché todo lo que pasó, vos dijiste ‘me pegó’, vino el productor ejecutivo que habló con las dos. Pero yo no vi ni escuché nada. No me metas en tus quilombos".

Sin ceder ni un centímetro, Cinthia le pidió a su colega que se haga cargo. "Sos mala compañera", sentenció.