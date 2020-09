"Mi hija está en los días más críticos": Cathy Fulop habló del cuádruple contagio en su familia

Dos días atrás, Catherine Fulop confirmó que tanto ella, como su esposo y su hija menor dieron positivos de Covid-19. La modelo y Osvaldo Sabatini cumplen con el aislamiento en la casona familiar de zona Norte, mientras que la suegra de Cathy y su hija Tiziana permanecen internadas desde el sábado.

"Hola mi gente. Hoy me siento bastante mejor. La familia la sigue pasando. Titi todavía está en los días más críticos, con algo de fiebre", reconoció Fulop en una historia de Instagram, al tiempo que sumó: "Ova todavía está acostado, en cama. Yo también, por supuesto, en cama y con algunos dolores de cuerpo".

Consultada por la salud de su suegra, Beatriz Garofalo Sabatini, Cathy aclaró: "Está internada por protocolo, pero todos los estudios le están dando bien. No ha pasado nada con su afección. Tiene un poco de dolor de cabeza. Gracias a Dios está controlada por los médicos, a los que les estamos muy agradecidos".

Cabe destacar que la madre de Ova se mudó semanas atrás y, tal como confirmó el periodista Ángel De Brito, la decisión respondió a que el aislamiento estaba afectando su salud psicológica: "Tiene 81 años y problemas respiratorios. La decisión de que se mude fue porque la cuarentena la estaba deteriorando anímicamente".

La modelo fue internada el sábado por la noche y recibió el alta el domingo. Sin embargo, su hija y su suegra permanecen hospitalizadas. "Fueron internadas porque estaban con mucha fiebre. El cuadro se agravó. El sábado a la noche Fulop tuvo que ser internada en observación en el Instituto Argentino de Diagnóstico porque se agitaba cuando caminaba y tenía dolores en el cuerpo que no le permitían reaccionar. El domingo a la mañana recibió el alta médica y desde entonces está en su casa recuperándose".

"Tiziana y Bety, la mamá de Gaby y Ova, tuvieron que ser internadas tras el alta de Cathy y aún permanecen en observación. La suegra de Catherine se había mudado con ellos hacía unas pocas semanas. Tiene 81 años", insistió el conductor.

Cabe destacar que la hija mayor del matrimonio, Oriana, fue una de las primeras famosas argentinas en dar positivo. La modelo y cantante se contagió en abril en Italia, país en el que vive junto a su novio, Paulo Dybala. "Como algunas personas saben y otras no, hace un tiempo que estoy viviendo en Italia con mi novio. Llegué acá hace un mes y medio (por febrero). Quería hacer este video para que no salgan noticias falsas, ni esté dando vueltas una información que no es, especialmente por la gente cercana a mí. Pero, por las dudas, quería que la gente lo escuchara de mi boca y no de la boca de otra persona”, confirmó en su momento.

La modelo y el futbolista se recuperaron en Italia. En las últimas semanas, se los pudo ver de vacaciones en Ibiza.