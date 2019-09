"Mi infancia fue durísima y empecé a ser feliz de grande", el dolor de Mario Massaccesi tras la pregunta de Mirtha

Después de que Mirtha Legrand le preguntara a Mario Massaccesi si había sido abusado sexualmente durante su infancia en el programa que conduce los domingos al mediodía, el periodista aseguró que tuvo una vida muy difícil, y que durante su infancia y juvetud la pasó muy mal.

"Mi infancia fue durísima. No fui feliz ni en la infancia, ni en la adolescencia, ni en la juventud. Empecé a ser feliz de grande", sostuvo, al mismo tiempo que aseguró que no está enojado con Legrand por la pregunta que le hizo.

El tenso momento entre la conductora y el periodista se dio el domingo al mediodía, cuando Massaccesi estuvo de invitado a la mesa de la diva de los almuerzos. Como el periodista fue varias veces al programa, en una oportunidad anterior había contando que durante su infancia vivió una situación muy dramática, aunque en esa visita prefirió llamarse al silencio, y optó por no decir mucho más que eso.

Después de esa confesión, el conductor volvió a participar del programa de la "Chiqui", y en este caso, la conductora quiso saber más, y directamente le preguntó si había sido violado.

“Una vez, aquí sentado, dijiste que tenías un secreto que jamás le habías dicho a tu familia. ¿Seguís sin confesarlo?”, arrancó Mirtha. “No me gusta la palabra confesión. Es una situación muy dolorosa que viví, muy fea, que lógicamente me ha marcado”, aclaró Massaccesi, aunque no conforme con la respuesta, Legrand fue por más y le consultó: “¿Fuiste violado?”.

Ante la negativa del conductor de no querer decir nada, la conductora volvió a quedar en el centro de la polémica, y fue tan criticada en las redes sociales y en los medios de comunicación, que incuso más tarde salió a pedir disculpas por el tenso momento.

Ante esta situación, Massaccesi habló con el diario La Nación y explicó que ya sabía que Legrand podía hacerle esa pregunta, pero que a pesar de eso, su decisión es no revelar ningún detalle de lo que sufrió. "Como periodista siempre defiendo el derecho a preguntar, pero también el derecho a respetar la intimidad de las personas. Cada uno puede sacar sus propias conclusiones", sostuvo.

Además, el periodista confesó que su infancia fue durísima, porque vivió algunas circunstancias que lo "cascotearon" y lo "azotaron fuerte".

"No tuve una infancia feliz, no fui feliz ni en la infancia, ni en la adolescencia, ni en la juventud. Empecé a ser feliz de grande. Sí debo rescatar que hubo una sola cosa que me salvó de todas las maneras que una persona se pueda salvar, que fue el sueño de querer trabajar en la tele", se sinceró, al mismo tiempo que dijo que ni su familia sabe lo que vivió, porque hasta ahora nunca se los pudo contar.

Quiero volver a disculparme con mi querido @Mariomassaccesi. Mi aprecio y respeto hacia él como persona y profesional es absoluto. #Mesaza — Mirtha Legrand (@mirthalegrand) September 9, 2019

"Ni siquiera mi familia participa de lo que me pasó. No lo sabe y yo no lo quiero compartir. Forma parte de mi intimidad, no me lo preguntan ni yo lo cuento, me han dicho 'estamos abiertos a cuando lo quieras contar. Eso es una decisión tuya y nosotros vamos a respetar la decisión que vos quieras tomar respecto de eso que pasó'. Lo cual habla de un respeto muy grande hacia mí, hacia el silencio y hacia preservar eso que pasó", dijo.

En este sentido, comentó que a pesar de haber estado en el infierno, pudo encontrar la luz, y que siempre la siguió para poder salir adelante y dejar atrás el dolor. "Hace varios años que encontré el camino de la felicidad y no me quiero apartar de ahí. No me bajo de ese tren, del tren de la felicidad, por nada del mundo. Aunque me quieran bajar no me bajo", cerró.

Después de haber estado en el almuerzo, Massaccesi se reunió con sus amigos más íntimos, entre ellos la periodista Paula Bernini, quien publicó una foto en la que escribió una frase en referencia al polémico episodio: "Entre nosotros no hay preguntas".