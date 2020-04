"Michael Bublé ejerce control físico y psicológico sobre Luisana": el análisis de una experta en lenguaje corporal

Los medios internacionales comenzaron a hacerse eco de la polémica que se desató la semana pasada en la Argentina después de que Michael Bublé le diera un codazo en vivo a Luisana Lopilato durante uno de los lives que la pareja realiza a diario desde que comenzó el aislamiento social. La actriz hizo su descargo en un posteo y luego volvió a referirse al tema en otra de las transmisiones. Sin embargo, con el correr de las horas la noticia "llegó" a los principales portales extranjeros y el manager del cantante se vio obligado a hablar. Expertos analizaron el lenguaje corporal de la pareja.

La especialista Blanca Cobb analizó milimétricamente el video que desató la polémica y su conclusión -basada no sólo en los movimientos del canadiense, sino en las respuestas de la actriz- fue contundente: "Michael Bublé ejerce control físico y psicológico con su mujer (por Luisana)".

"Después de recibir el codazo, ella inmediatamente le dice: 'Oh, perdón; sorry'. Su respuesta me sorprende, porque se disculpa inmediatamente después de que le den un codazo. No se manifiesta un registro de lo que él hizo", analiza Cobb.

La reacción de Luisana no pasó inadvertida por la experta. "No hubo ni siquiera una reacción física, no se inmuta. No hay ningún sobresalto. Es un reflejo retroceder cuando alguien te da un codazo. Cualquier persona se retiraría para protegerse. El sistema límbico entra en modo supervivencia. Te alejás del peligro o te alejás de la sorprensa. Su falta de respuesta sugiere que esta no es la primera vez que él hace esto. Por otro lado, hay veces en las que por miedo uno no se mueve. Los ciervos, por ejemplo, no se mueven cuando sospechan algo. Esa respuesta también es instintiva".

Cobb también se centralizó en la acción del codazo. "¿Por qué la gente codea a los demás? Te codeás para que alguien deje de hacer lo que está haciendo, para llamar su atención; para interrumpirlos. Como estás enojado, reaccionás físicamente en lugar de hablar. Se trata de control sobre el otro".

"La respuesta de Bublé después del codazo también es interesante. Su perfil expresaba una mezcla de sorpresa, miedo e ira. Sus ojos se abrieron brevemente y sus labios se apretaron. Después, dio una pequeña sonrisa. Hay varias interpretaciones. Una podría ser que haya sonreído para hacerle saber que no lo decía en serio, que estaba siendo juguetón; para aligerar la situación. ¿Por qué sonreirías en una situación así? Para suavizar lo que acaba de pasar".

Después del incómodo momento, el cantante agarró a su mujer y la sujetó fuerte. "Le puso su brazo alrededor del cuello y la mantuvo justo a su lado. Luisana no intentó inclinarse hacia adelante de nuevo. Lo que ella hace es dar una falsa sonrisa a la cámara y dobla su cuello lejos de él. ¿Por qué agarrarías así a alguien? Agarrás para tener control sobre la otra persona. Vi varios videos de ellos y él siempre hace lo mismo".

La experta resaltó, además, la distancia amorosa del canadiense. "Abraza a su mujer de la misma manera en la que abraza a su amigo", señala. "Hay otro momento interesante de la interacción de la pareja. Al comienzo del video, él dice: 'Soy Miguel Bublé. Y mi muy, muy linda amiga y esposa'. El orden de las palabras es importante. ¿Por qué la llamaría amiga primero y no esposa? Eso es extraño. Es costumbre etiquetar la relación primero, con la más importante. Por ejemplo: 'Esta es mi bella, bella esposa; mi mejor amiga'".

¿La conclusión? "Mi impresión general del video es que Bublé mostró un control del lenguaje corporal y Luisana mostró que quería alejarse. Es justo decir que el comportamiento de Bublé fue inapropiado".