"¡Mira cómo estoy!": la historia detrás de la misteriosa foto borrada de Pampita y su nuevo novio

Fue la primera foto pública de Pampita y su novio, el empresario Roberto García Moritán, que la subió a su cuenta de Instagram. Buscaba representar el inicio de un romance reciente, aunque fue borrada apenas unos minutos después, lo que alimentó todo tipo de misterios, rumores y especulaciones.

Fue la propia Pampita la que trató de llevar calma. Ni una pelea sorpresiva, ni ruptura. La modelo y conductora televisiva relató que se trataba de una foto que “no era para publicar”, y que fue “una broma”. La foto de Carolina Ardohain con el empresario gastronómico apenas estuvo online unos minutos.

Como era de esperar, la imagen causó todo tipo de rumores y en las redes muchos se preguntaban a qué se debía tan misteriosa publicaciones. En su programa Pampita Online, la modelo y bailarina contó: “No era para publicar, era una broma entre nosotros, fue un accidente, una cosa del touch del teléfono, le puede pasar a cualquiera. Él está en pijama y yo llegaba tarde de trabajar. Si quiero publicar una foto, o él quiere, uno piensa una foto distinta para publicar”.

Pero la situación no quedó ahí. La conductora agregó que el lunes cuando llegó de ShowMatch se sacaron la foto como “algo divertido”. “Lo que pasa es que engordé bastante esta semana, tres kilos, porque salgo mucho a comer afuera, y a mí me engorda todo acá”, dijo mientras mostraba la cola.

“Le dije a él ‘mirá cómo estoy, parezco Jennifer Lopez’. Entonces le estaba mostrando eso, hicimos la foto, una pavada, y él ayer me manda tipo chiste ‘la voy a poner en Instagram stories’ y yo ‘jajaja, si la ponés, me muero de vergüenza’. Era una joda entre nosotros. Ahí, él se va de su Instagram y resulta que la había publicado. Todo pasó mientras yo estaba en ShowMatch ya el martes. Ángel de Brito me la muestra y a mí se me salía el corazón”.

Lo que siguió después no fue nada escandaloso, según la modelo. “Le digo ‘la publicaste’, y me contestó que no. La borró rápido y me dice ‘creo que no la vio nadie’. Estuvo muy poquitos minutos, creo que debe haber estado cinco minutos, pero en ese tiempo alguien se la mandó a De Brito, que estaba sentado al lado mío”.

“Nosotros nos queríamos matar, era un chiste interno, no para hacerlo público. Igual no podés hacer nada, ya está, tampoco es una locura la foto, no es la que nos hubiese gustado mostrar por primera vez”, lamentó. La imagen fue en la casa del empresario con el que hace pocas semanas comenzó una relación. “Voy a tratar de no mirar las redes hasta la semana que viene porque juro que me pongo mal, me engancho, me encantaría que la saquen de las redes, pero no se puede, queda para siempre”, cerró Pampita.