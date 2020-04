"Miserable, mierda": feroz ataque contra Lali por su versión de la pelea entre la China y Amaia Montero

Explotó todo. Lali Espósito reveló en el live de Instagram que realizó junto a Peter Lanzani una pelea vintage que tuvo como protagonistas a la "China" Suárez -por entonces adolescente- y a la cantante Amaia Montero, ex líder de la banda La oreja de Van Gogh. La española la acusó de mentirosa y pidió la intervención de la discográfica que las representa a ambas, lo que culminó con un tibio pedido de disculpas de la Argentina. La furia de la hermana de Montero, el silencio de la "China" y la banca de los ex Casi Ángeles.

De acuerdo a la versión de Lali, la "China" y Amaia coincidieron en un evento internacional cuando la banda Teen Angels era furor en Europa. "Estaba Amaia con unos tragos... Bueno, no pasa nada. Pero se cruzó con la China en un pasillo, en un momento que la China no soportaba mucho. Tenía un carácter poco controlado en esa época. Entonces se la cruzó a Amaia, que estaba en la suya, y chocaron el hombro, algo que a la China no le gustó nada. Terminaron a las trompadas, tuvieron que separarlas. Un escándalo".

El tema siguió. Montero acusó de mentirosa a Lali por no contar lo que realmente había sucedido, en el tweet que publicó forzada por la discográfica que la representa. Al duro descargo de la cantante se le sumó ahora el de su hermana, quien se encontraba en el lugar e insistió en que la argentina tergiversó lo que realmente sucedió. A todo esto, la "China" evitó la polémica y mantuvo un marcado silencio.

"Como compañera de profesión eres una auténtica mierda. Has demostrado ser una miserable. Con lo que está pasando en el mundo, no tienes vergüenza", disparó Idoia Montero. "Eres una mentirosa. Yo estuve allí en todo momento y tu disculpa no es clara. Te lo has inventado y punto. Has mentido, eso no pasó. Cuéntale a tu madre, a tu familia lo que has hecho a ver si te perdonan ellos. Yo no", cerró.

La banca de los ex Casi Ángeles a Lali Espósito, en medio del escándalo con Amaia Montero

Muchos miembros del elenco de la tira de Cris Morena se solidarizaron con la actriz, después de que publicara un pedido de disculpas a la española en Twitter. A continuación, el listado de los comentarios que le hicieron en redes sociales.

Emilia Attias: "Lali, sos la más profesional que conozco".

"Lali, sos la más profesional que conozco". Rocío Igarzábal: "Te quiero, La".

"Te quiero, La". Nicolás Vázquez: "Sos tan linda. ¡Te quiero mucho!".

"Sos tan linda. ¡Te quiero mucho!". María del Cerro: "Amiga leal y sobre todo respetuosa".

"Amiga leal y sobre todo respetuosa". Gimena Accardi: "Te quiero, La".

Quien removió un poco más las aguas con su mensaje de apoyo fue Candela Vetrano, amiga de Lali desde que tienen 12 años, quien arrobó en su mensaje a la española. "Lali es de las personas más respetuosas que conozco. No jodais".