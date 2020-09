"Mononeural, cara de verg... torcida": catarata de insultos del Dipy, tras acusar a Fito Páez de "sobrero"

El Dipy sigue dando de qué hablar. Después de acusar a Fito Páez de haber cobrado "sobrecitos" por parte del Gobierno de Cristina Kirchner, el cantante enfrentó a los seguidores que lo interpelaron con una catarata de insultos.

Todo comenzó cuando decidió citar una reciente declaración del músico rosarino. "Decir que la democracia está en peligro es una zonzera que viene de una marginalidad estimulada por muchos medios de comunicación. Viene de un sector que no mueve la aguja", declaró Páez, en diálogo con Radio Diez.

Después de compartir la declaración, El Dipy subió otra captura, esta vez de una nota del diario Clarín en la que se detallaba cuánto dinero había cobrado el artista para participar de cinco shows organizados por el estado nacional.

"Fito Páez era uno de los músicos preferidos de Néstor Kirchner. Según su ex secretaria, Miriam Quiroga, a Kirchner le encantaba la canción El amor después del amor. Casualidad o no, el músico se convirtió en uno de los íconos culturales del kirchnerismo. Y sus contrataciones para actos oficiales fueron motivo de polémica con los actos del Bicentenario y con la celebración por el Día de la Bandera en 2012. Ahora, trascendió que el rosarino cobrará $2.178.000 a través de una sociedad anónima para cinco recitales".

Luego, fiel a su estilo, subió una foto de una publicidad de alimento para mascotas que, claro está, viene en "sobrecito". Toda una ironía.

Rápidos de reflejos, El Dipy también compartió en Twitter el resultado de la DipyFest que organizó quince días atrás con fines benéficos. "Dije que parte de lo recaudado iba para Maxi, para que se pueda hacer su tratamiento. Mercado Pago tarda quince días en acreditar. Así que hoy se acreditó y ya envié el dinero. Es su donación, gente. Ustedes hicieron esto. ¡Mil gracias a todos!".

No fueron pocos los usuarios que lo criticaron por "contar" que había donado el dinero. Y así, El Dipy se cansó y le dio rienda libre a sus dedos. "Si lo necesitás contar, ya no sirve. Sabelo. La solidaridad no se proclama, menos se chapea. Hay gente que hace mucho más que eso. Bajate del pony de yeso y no te dejes usar. Andá por otro lado. Hacete ese favor", le espetó una seguidora.

"Hola mononeural, ¿cómo te va? Muestro que las cosas se cumplen. Y la plata la puso la gente, no es mía. Ustedes sacan fotos inaugurando una canilla. Andá que se te enfría el asado", descalificó el cantante. Luego, El Dipy apuntó contra otro seguidor: "Hola cara de verga torcida. Yo no cobro entrada. Es gratis. La gente dona si quiere y puede. ¡A casa, petero!". ¿Era necesaria tanta agresión?