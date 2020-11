"¡Morla hijo de put...!": el grito de un hincha que generó el espontáneo aplauso de Dalma Maradona

El último adiós a Diego Maradona. Después de la ceremonia íntima en la que los más cercanos al Diez lo despidieron durante la madrugada, las puertas de la Casa Rosada se abrieron pasadas las seis de la mañana para que los hinchas puedan rendirle homenaje al ex futbolista.

El féretro de Diego fue colocado en el salón de los Patriotas Latinoamericanos y un vallado lo separa del corredor dispuesto para que las miles de personas que se acercaron a Balcarce pudieran despedirlo. Aunque los más íntimos se refugian ahora en los despachos acondicionados para la familia, por momentos compartieron algunos minutos con el público.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"¡Morla hijo de put...!", gritó uno de los hinchas al momento de acercarse al cajón. De acuerdo a lo consignado por el portal Doble Amarilla, Dalma Maradona no pudo contenerse y lo aplaudió desde el otro lado del vallado.

La mala relación entre la hija mayor del ex futbolista y su representante es pública. En efecto, Matías Morla tuvo prohibido el ingreso a Casa Rosada y no pudo asistir al velorio de su amigo, pese a que fue una de las personas más cercanas a Maradona durante los últimos años de su vida.

Similar fue la situación que vivió Rocío Oliva, última ex pareja pública del Diez. La jugadora de fútbol intentó ingresar en horas de la madrugada a la ceremonia íntima, pero le negaron el ingreso. Oliva se comunicó por teléfono con Claudia Villafañe y la comunicación quedó registrada por las cámaras de Crónica TV.

Morla se quejó por la falta de atención a Maradona: "La ambulancia tardó más de media hora; fue una criminal idiotez"

Matías Morla, rompió el silencio y emitió un comunicado donde apuntó a las personas que atendieron al ex director técnico de la Selección Argentina y remarcó que irá hasta las últimas consecuencias para determinar lo que sucedió. Además, expresó su cariño y tristeza por el fallecimiento.

“Hoy es un día de profundo dolor, tristeza y reflexión. Siento en mi corazón la partida de mi amigo a quien honré con mi lealtad y mi acompañamiento hasta el último de sus días. Mi despedida la hice con él en persona y el velatorio debe ser un momento íntimo y familiar”, sostuvo Morla en el comunicado que difundió este jueves.

“En cuanto al informe de la fiscalía de San Isidro, es inexplicable que durante doce horas mi amigo no haya tenido atención ni control por parte del personal de salud abogado a esos fines. La ambulancia tardó más de media hora en llegar lo que fue una CRIMINAL IDIOTEZ”, enfatizó el letrado que ya dejó trascender que buscará impulsar alguna acción judicial para buscar conocer más detalles de las últimas horas de Diego Maradona.

“Este hecho no debe ser pasado por alto y voy a pedir que se investigue hasta el final de las consecuencias”, agregó.

“Para definir a Diego en este momento de profunda desolación y dolor puedo decir: fue un buen hijo, fue el mejor jugador de fútbol de la historia y fue una persona honesta. Que descanses en paz, hermano”, concluyó Morla.

Un dato no menor es que él no estuvo presente en el velatorio en la Casa Rosada pero sí su socio, Víctor Stinfale, quien procuró mostrarse cerca de la ex esposa de Maradona, Claudia Villafañe, con quien están enemistados hace tiempo por una serie de denuncias cruzadas con respecto al patrimonio del ex futbolista.