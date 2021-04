"Morla no vino por miedo": el palazo de Dalma, la defensa de Stinfale y las razones de la ausencia en la reunión

10 de noviembre de 2020. La reunión de la familia de Diego Maradona con el cuerpo médico, en la Clínica Olivos, un día antes de su externación, tuvo de todo. Estuvieron Dalma y Gianinna Maradona, Verónica Ojeda, el médico Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el abogado Víctor Stinfale y Maxi Pomargo, secretario del astro.

La salud de Diego era delicada. Pero nada hacía prever que moriría en una casa de Tigre el 25 de noviembre. Había sido operado de un edema subdural. Pero, en la realidad, buscaban iniciar un tratamiento de desintoxicación por su adicción al alcohol. Aún así, frente a ese panorama, apareció un nombre: Matías Morla.

Había pasado casi una hora de la cumbre de familiares y médicos cuando Dalma le lanzó a Stinfale: "A mí me da mucha pena que no haya venido Matías (Morla) que es el apoderado de mi papá en un montón de cosas. Me parece una pena que no haya venido. A mí me parece que tiene que estar al tanto de todo lo que pasa hoy. Víctor vino no en representación de él, o sea, si me preguntás a mí, no sé por qué Matías no vino porque debería saber esto que está pasando. Supongo que en algún momento va a ir a ver a mi papá y tiene que saber cómo es esta idea que estamos teniendo todo".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

A partir de ese momento, se vive una secuencia increíble. El abogado le responde: "Yo creo que a Matías lo vas a ver a través de Maxi". Al instante, las hijas de Maradona estallan en un carcajada al unísono. Y felicitan al secretario con un "¡Vamos, Maxi!". Hay aplausos. Maxi responde: "¡Acá estoy, putos! No, en serio. Estoy intentando generar una reunión, que va a haber con Johnny, que es lo que decíamos hoy un poco. En realidad, lo intentamos hoy que es lo que hablamos hoy todo el día pero bueno...".

A continuación, el abogado, Pomargo y Dalma protagonizaron un diálogo insólito.

-Stinfale: Yo lo intenté. Lo intenté pero bueno... Se ve que él tuvo un, un...

-Dalma: Un miedo.

-Stinfale: No, no, no. Miedo no porque a Matías yo no lo considero un cobarde.

-Dalma: Pero tendría que haber estado acá.

Stinfale: Lo que pasa es que hay que ver la cabeza cómo le funcionó. En su momento a mí me dijo: "Me está explotando la cabeza". Y no puedo decir más nada, ¿entendés? Después si tendría que haber estado, cada uno sabrá esas cositas. No hace falta que yo concluya, ustedes concluyan. Cada uno puede concluir. ¿Matías se va a enterar por vos?

-Maxi: ¿Cómo?

-Stinfale: ¿Matías se va a enterar por vos?

-Maxi: ¿De esto? No.

-Stinfale: ¿Y quién le va a contar a Matías?

(carcajas de Dalma y Gianinna)

-Maxi: ¿A vos estabas hablando como que yo le diga? Ah... Pensé que estábamos hablando de la reunión. Perdón.

-Stinfale: Vos sabés que tengo una relación con Matías de hace mucho tiempo. Y hace años que me corrí hace años de todo esto y vos lo sabés mejor.

-Maxi: Sí, sí, sí. Pensé que hablábamos de la reunión.

-Stinfale: La persona para contarle todo sos vos. ¿Entendés?

-Maxi: No tengo drama. Pero también está Luque y el equipo médico para contarle mejor.

-Stinfale: Pará. Si se lo pueden contar tres o cuatro personas, mejor. Vine acá porque tengo una relación con Diego. Punto.

-Dalma: A eso voy. Él tendría que estar acá porque es el apoderado de mi papá, tiene su firma, tiene que estar acá sentado.

-Gianinna: Está bien, listo. No está. ¿Cómo se resuelve que no está? ¿Se lo podés contar vos? Y si nos quiere contactar a cualquiera de nosotros, se lo contamos también.



La charla llegó a su final cuando Stinfale le ordena a Pomargo que le cuente todo a Morla. A eso, Dalma, enojada, le contesta: "A mí me preocupaba que esté presente. Ya está, mañana se va. Pero si él quería, podía venir y sacarlo por ejemplo". Era el inicio de una pelea que sumaría duros capítulos tras la muerte del 10.