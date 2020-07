"¡Mujeres reales somos todas!": duro repudio a la revista Caras por hacerle bullying a la hija de Máxima

Las "mujeres reales" dicen basta. Después del repudio masivo que recibió la portada de la revista Caras en la que se le hace bullying a la princesa de Holanda Catharina Amalia -hija de la argentina Máxima Zorreguieta-, distintos referentes del feminismo interpelaron con crudeza los mensajes de odio que se pueden leer tanto en el titular central, como en la bajada de la portada.

A continuación, el análisis realizado por la cuenta de Instagram "Mujeres que no fueron tapa", en donde se analizan a diario los mensajes discriminatorios que todavía se siguen publicando en el país y se expone el grado de violencia mediática contra las mujeres.

Por qué la tapa de la revista Caras reviste con un "lenguaje progre" un mensaje gordofóbico

"Luce con orgullo su look plus size". "Víctima del bullying, enfrenta las críticas con fortaleza...". "Una princesa que vive su adolescencia sin tabúes y defiende la su figura de 'mujer real'".

¿Qué es un "look Plus Size"? ¿El nuevo eufemismo para decir "gorda"? ¿Por qué se usa como una categoría estigmatizante? ¿Desde cuándo dejamos que nos nombren por el talle que usamos? ¿No es bullying señalar en la tapa de una revista el cuerpo de una adolescente indicando que "se sale de la norma" porque es "plus size"?

"Enfrenta las críticas con fortaleza".

¿Críticas por qué? ¿Por tener un cuerpo? ¿Por no ser una princesa delgada? ¿De qué se tiene que defender?

Estas tapas normalizan el juicio sobre le cuerpo de la adolescente y de todas las mujeres, es una crítica hacia esa persona por ser como es y, en ella, a todas las que no seamos delgadas.

¿No son estas tapas y títulos los mecanismos que hace décadas habilitan el bullying y las críticas violentas hacia nuestros cuerpos, como si sólo fuéramos el talle que ocupamos o nuestra apariencia?

¿Qué es defender "su figura de mujer real"?

¿Cuál es el tabú? ¿Tener un cuerpo? ¿Existir de la manera que queramos?

Hartas de tener que defendernos, en lugar de simplemente existir. Hartas de los juicios de estos medios rancios, clasistas y racistas que se arrogan el derecho de decir qué cuerpos valen y cuáles no.

Mujeres reales somos todas, existimos, estamos vivas.

Sufrimos desde niñas estos señalamientos que normalizan y habilitan el juicio, logrando que cualquiera se sienta con derecho a señalar alguna parte de nuestro cuerpo como errada, fallada, fea; y, a partir de ahí, todas sabemos lo que pasa.

Es lo que hacen estos medios en esta publicación y en tantas otras con el cuerpo colectivo de las mujeres. Si no encajamos en ese modelo que muestran en su tapa semana a semana, la mujercita joven, modosa, blanquita, delgada y sumisa; no merecemos ser vistas, debemos "defendernos de las críticas.

Nos dejan en el lugar de objetos de deseo y nos expropian la posibilidad de ser sujetas de derechos y de deseos. ¿Qué hacemos con esto?