¿Musa inspiradora? Un fan se tatuó a Sol Pérez haciendo su clásica pose de espaldas

En el mundo del tatuaje siempre están los que deciden llevar en la piel el nombre de algún familiar querido, lugares icónicos o símbolos religioso. Sin embargo, un usuario sorprendió con un inusual dibujo en tinta que llamó la atención de todos: se plasmó en la piel la esbelta figura de Sol Pérez haciendo sus habituales y ya tradicionales poses.

El joven se llama Adrián y decidió tatuarse a la bella rubia haciendo su clásica pose de espaldas. El dibujo en tinta se encuentra en el lado izquierdo de su panza y sorprendió hasta la propia ex chica del clima, quien no dudó en sacarse una foto con él. “Sos un genio, muchas gracias por todo. ¡Sos lo más!”, le dijo Sol a su admirador, quien no dudó en tildarla como “la mujer más linda” del país.

Esta no es la primera vez que un internauta decide llevar plasmada a su ídola en el cuerpo. Años atrás, dos jóvenes decidieron tatuarse a Candelaria Tinelli, la hija de Marcelo Hugo. La cantante es una referente en el mundo del tattoo. Desde hace algunos años utiliza su cuerpo como un lienzo donde exhibe decenas de dibujos que va actualizando, agregando o mejorando.

En este marco y en medio de las críticas que recibe por sus tatuajes, un tatuador se inspiró en una polémica publicación que hizo Lelé principios de marzo de 2017 en Instagram y decidió dibujársela en la piel. En el tatuaje, el cual mostró en las redes sociales, se puede ver a Cande con una copa en su mano, con sus tatuajes y en ropa interior.

Al ver el trabajo de su fanático, el cual tiene un estudio en Burzaco de nombre Nirv-Bloom, Cande comentó: "¡Me muero!". A su vez, decidió compartir el trabajo del tatuador a través de Instragram Stories, donde manifestó la felicidad por el homenaje con un emoji de corazones.

Pero aquella no fue la primera vez que un joven decide tatuarse a la hija de Marcelo Tinelli. En octubre de 2016, se dio a conocer que un fan identificado sólo con el nombre Iván se dirigió al salón de tatuajes Mar Bravo de González Catán para que le dibujen en la piel el rostro de Cande, intervenido con hocico y orejas de perro al viejo estilo Snapchat.