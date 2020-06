¡Nació Abril!La hija del Polaco y Barby Silenzi: "Mi corazón explota de alegría”

Ezequiel “El Polaco” Cwirkaluk y Barby Silenzi se convirtieron en los flamantes papás de Abril, su primera hija juntos. La pequeña llegó una semana antes de lo previsto a través de una cesárea. La feliz noticia fue confirmada por el cantante de cumbia, quien además compartió la primera postal familiar junto a la bailarina y a su recién nacida bebita.

“Hoy es uno de esos días que no me voy a olvidar jamás. En un momento en el que el mundo está cambiando y están pasando muchas cosas, hoy 1 de junio de 2020 nace mi tercera princesa y mi corazón explota de alegría. Compañera, amiga, novia, mi amor @barby_silenzi te amo. ¡Me haces muy feliz!”, escribió el Polaco en su posteo en Instagram.

En ese mismo posteo, el músico agregó: “Se la presentamos. Ella es Abril”. Justo este fin de semana, las hijas del cantante - Sol (12), fruto de su vínculo con la Princesita, y de Alma (6), con Valeria Aquino- y de la bailarina - Elena Delgado (4), producto de su romance con Francisco Delgado- realizaron un baby shower privado debido a la cuarentena obligatoria.

Allí, las pequeñas le dibujaron la panza a Barby esperando la llegada de su hermanita. La bailarina tuvo una cesárea programada este lunes 1 de junio. A primera hora se acercó a la institución médica junto con el cantante para recibir a la beba.

Si bien la idea de ambos era casarse antes de recibir a Abril, la pandemia complicó las cosas. Cuando el cantante intentó sacar turno de manera online se dio cuenta que los Registros Civiles no están funcionando por el aislamiento obligatorio que rige desde el 20 de marzo.

“Conste que me quise casar y la pandemia no lo permitió. Te amo, @barby_silenzi”, bromeó el cantante, a lo que la bailarina respondió con un lógico reclamo: “No importa, mi amor. Tenemos todo el tiempo del mundo, así que no te salvas”.

El amor entre ambos nació cuando comenzaron a participar juntos hace cuatro años del Bailando. En aquella oportunidad, Barby y El Polaco se quedaban practicando hasta altas horas de la noche solos, dándole descanso a su coach.

Salían a cenar juntos y se movían como una pareja moderna y consolidada. Pese a que siempre prefirieron no formalizar la relación.

Sin embargo, en 2017 el romance entre el cantante de cumbia y Silvina Luna los separó. Y es que una vez logrado el segundo puesto en el Bailando 2016, El Polaco se fue a Villa Carlos Paz, donde conoció y se puso de novio con Luna. La modelo, teniendo en cuenta los rumores que surgieron entre el cantante y la bailarina, se opuso a que volvieran a ser equipo ese año.

A pesar de esto, la relación entre El Polaco y Luna llegó a su fin en 2018 y, luego de participar nuevamente del programa de Marcelo Tinelli y coquetear con su compañera de baile en aquel momento, Noelia Marzol, el cantante de cumbia decidió blanquear su relación con Barby: “Con Barby estamos arrancando ahora algo de verdad”, le había contado a Tinelli y desde entonces siguen juntos.