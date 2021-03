¡Nació Alondra!: Daniela Herrero le dio la bienvenida a su primera hija

Alondra, la primera hija de Daniela Herrero con su pareja Nicolás Ortega, nació el miércoles a la mañana. La cantante la presentó en sus redes sociales con una foto en la que se ve a la beba tomando la mano de su papá.

"Nació mi princesa Alondra. Y la mamá, una leona", escribió por su parte Nicolás en su cuenta de Instagram, orgulloso tanto de su nueva hija como de su pareja.

Días atrás, Daniela había relatado que tuvo una "falsa alarma" unos días antes del parto. "Acá estamos con Alondrita armando el bolso para la clínica. Hace unos días tuvimos una ‘falsa alarma’. Esto lo aprendí en el curso de preparto. Por eso no quise seguir relajando tanto y ya tenemos todo listo", explicó.

En el 2019, la cantante y actriz explicó por qué decidió alejarse de la exposición pública y cultivar el bajo perfil. "Me costó el momento en el que salió mi disco Solo tus canciones, que fue un hitazo. Fue lo primero que se conoció de mi carrera, de mi profesión, y fue como mucha exposición. Estaba en la adolescencia, terminando el colegio, y fue mucha locura. Además, como los fines de semana me iba a tocar, no estaba nunca en mi casa, perdí conexión con mis amigos en el día a día y tuve muchas responsabilidades de golpe. Y asumir todo eso me costó", expresó.

"En un momento querés patear el tablero y decir ‘basta’. Me costaba la decisión porque amo lo que hago, la música, el arte", agregó. "Entonces, no me veía haciendo otra cosa. Me fui en un momento por otro camino, por el camino de la actuación, que también me gusta, pero siempre vuelvo a sacar discos y hacer música: me sale naturalmente. Hacer notas, ir a tocar, que te conozca mucha gente, que canten tus canciones es hermoso pero también, por momentos, es abrumador".