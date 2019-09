“Nadie daba ni dos mangos por vos”: el feroz cruce en vivo de Graciela Camaño a Amalita Granata

Graciela Camaño y Amalia Granata protagonizaron un filoso cruce en su paso por el ciclo de Luis Novaresio, Debo decir. Todo se disparó después de que el conductor le preguntara a la legisladora provincial electa a quién iba a votar en las elecciones generales de octubre.

“¿Soy muy indiscreto si te pregunto a quién vas a votar?”, indagó Novaresio. Granata, sentada junto a Camaño y próxima al sillón que ocupaba Roberto Lavagna, respondió con honestidad, aunque remarcó la incomodidad de tener que hacerlo frente a la presencia de la “otra” fórmula electoral.

Voy a votarlo a Macri, no porque estoy enamorada de su gobierno, sino porque no quiero que vuelva lo otro"

“La polarización que está formada y arraigada, voy a votarlo a (Mauricio) Macri. No voto porque estoy enamorada de su gobierno y lo repito: voy a votar entre Guatemala y ‘Guatepeor’. No es que me encanta este gobierno y lo elijo feliz. Pero no quiero que vuelva el otro. Es tristísimo decir que uno vota para que no vuelva lo otro”, justificó la también panelista.

“Pero la estadística es otra cosa”, deslizó Camaño, mientras Mercedes Ninci aprovechó para sumarse al debate: “Entre chorros e inútiles, no hay que votar. Nos han hundido. ¿Hasta cuándo? Me parece que hay que buscar otra cosa”.

Atenta al cruce, Camaño pidió la palabra. “Además hay una cuestión. Creo que el ahora es muy grave. No estuvimos en el 2001 como estamos ahora. Y cuando a mí me contestan esto, de Guatemala y Guatepeor, digo: ‘Menos mal que no estuvieron al pie de la Cordillera cuando el General San Martín se propuso cruzar los Andes’. Porque si no le hubieran dicho: ‘General, no suba. Hay nieve, es muy alto. Las grandes empresas requieren de gente que se arriesgue y de gente que también esté dispuesta a acompañar el riesgo y cambiar la página de la historia”

“Pero más allá de acompañar el riesgo, hay una realidad y es que hay una polarización. Hay números reales y son dos (los candidatos)”, resistió Granata. “Eso no lo sabemos hasta el 27 de octubre cuando la gente vote”. Mientras el conductor se preparaba para cambiar el tema, Camaño pidió una vez más la palabra.

Nadie daba ni dos pesos por tu candidatura"

“Perdoname (cortó a Novaresio). Vos fijate lo que pasó con tu proceso electoral: nadie daba ni dos pesos por tu candidatura y sin embargo fuiste, insististe, militaste y finalmente lograste un porcentaje que todo el mundo dijo: ‘De dónde sacó estos votos’. Eso quiere decir que es posible hasta el día de la elección, cuando los ciudadanos meten el votito. Porque ese es el único que vale. Las encuestas y bueno, son eso”.

“Bueno, no; perdón. No es así. Hice unas PASO, en donde tenía una proyección que ya sabía casi los votos que iba a sacar en las generales. No es que fue al boleo. Hay una proyección después de las PASO. Son un espanto y un gastadero de plata, pero tuve unas PASO que me dieron un número que sabía que iba a tener en las (elecciones) generales”, cerró Granata.