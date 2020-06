Nazarena contó que un ex novio la abusó a punta de pistola: "Creí que me iba a morir"

Nazarena Vélez aprovechó el aislamiento social y obligatorio para forjar un vínculo más estrecho con sus seguidores. Así fue como la actriz y productora se amigó con las redes sociales y comenzó a compartir videos con distintas vivencias del pasado, entre ellas el abuso que sufrió de parte de un ex.

A través de su canal de Youtube, la mamá de Barbie Vélez habló sobre un episodio de abuso sexual que vivió hace unos años “con una antigua pareja” suya. Si bien no lo nombró, por las descripciones que dio se referiría a la relación que mantuvo tiempo atrás con un conductor de TV.

Al mismo tiempo, Nazarena advirtió también maneras de cómo evitar estas difíciles situaciones de violencia. “El abuso sexual es un tema muy doloroso para todos los que lo pasamos. Ni qué hablar cuando viene de la infancia. A mí me pasó cuando ya era grande", dijo.

Y siguió: "Estaba en pareja con un tipo violento, una persona tóxica. Fue una relación tan tóxica que duró mucho tiempo. Yo me quería separar pero me amenazaba con llevarse a Barbie y yo tenía mucho miedo. Este tipo de relaciones paraliza y el psicópata se aprovecha de eso”.

Durante su descargo, Nazarena remarcó que no sabe la razón por la que toleró tanto tiempo a su ex y aclaró que "le tenía miedo". "Tenía una relación muy enferma porque también a mí me costaba cortar la relación. Porque él después venía y me pedía disculpas. Me acuerdo que iba a la iglesia grande que está en Constitución y se daba la cabeza contra las rejas diciendo que nunca más me iba a levantar la mano“, siguió.

Y agregó: “Un día, no recuerdo cuál, yo lo dejo y me dice ‘Bueno nos tenemos que encontrar porque te tengo que dar algo’. Esa última vez que nunca tenés que ir, esa última charla que no tenés que tener, porque si lográs zafar de un violento, de un psicópata, no tenés que volver, pero bueno, en líneas generales caemos nuevamente“.

Acto seguido, la actriz dio detalles del violento episodio que padeció: “Yo pensé que me iba a entregar un par de cosas mías, y que yo después me iba. Estábamos solos en la casa de sus padres en la escalera cuando de repente sacó un arma, me la puso en la cabeza y me dijo que, obviamente, no lo iba a dejar, y me obligó a tener relaciones sexuales con un arma en la cabeza“.

Según contó, fueron cinco o diez minutos de locura y señaló: "Es de los peores que recuerdo en mi vida. Yo creía que ese día me moría claramente. Yo pensaba que obviamente a este imbécil se le iba a escapar un tiro, y pensaba en Barbie que tenía 4 años. En ese momento tendría 23 años, y fui completamente sumisa y permití que él tuviera relaciones sexuales“.

Finalmente, y con el objetivo de concientizar, Nazarena aconsejó a todos aquellos que son víctimas de una relación tóxica a cortar todo contacto:“Claramente ese fue el último día. Pero no tenés que llegar a que pasé eso para darte cuenta que realmente vos también estás enferma y que tenés que salir corriendo y sanarte. Así que tené mucho cuidado y pedí ayuda. Es horrible, vergonzoso, te sentís mal, pero el que tiene que tener vergüenza es el otro, no vos".

Y concluyó: "Hay que sacarlo y hay que desmitificar. No permitas que abusen no sólo sexualmente de vos, sino que te maltraten psicológicamente, que te insulten, que te digan cosas. No lo permitimos hoy ni nunca más y si te pasa, pedí ayuda“.