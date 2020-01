"Necesito agarrar un auto e irme": Meghan Markle y el calvario que sufrió dentro de la Familia Real

Del cuento de hadas al escándalo real del año. Meghan Markle fue parte de la Familia Real inglesa 601 días, desde aquel 18 de mayo en el que se casó en Windsor con el príncipe Harry. A principios de enero de este año, después de sufrir el asedio de los tabloides británicos, la pareja anunció su renuncia como miembros de la Corona. Renunciaron a sus títulos de "su alteza real", mantuvieron el ducado, aunque tienen prohibido representar a la Reina y deberán ser económicamente independientes. Hasta ahora, el hijo menor de Lady Di fue el encargado de dar una "diplomática" explicación a su decisión, pero fue un ex empleado de la pareja quien por estas horas rompió el silencio y reveló el calvario que sufrió la ex actriz tras su desembarco en la Corona.

"No tengo libertad, me siento absolutamente encerrada", le reveló la duquesa a su asistente, semanas antes del anuncio que sorprendió al Reino Unido, de acuerdo al mano a mano que el ex empleado de los duques mantuvo con el periodista británico Neil Sean. La frustración de Meghan no radicó sólo en lo sofocante del protocolo a cumplir, sino que también sufrió duras críticas internas por expresar su posición política con respecto a temas como la legalización del aborto en Irlanda y el empoderamiento femenino. "Nunca terminó de conciliar la idea de que la Familia Real no se pronuncia en esos términos", sumó.

Todo comenzó durante el primer acto público que realizaron Meghan y Harry tras su boda. El viaje a Irlanda y la marcada posición de la duquesa con respecto al referéndum por el aborto que había tenido lugar en el país fue el primer "mal paso" de la estadounidense. "No entendió que no podía discutir esos temas en público, pese a que pudiera discutirlos en privado con su marido o con otros miembros de la realeza. El protocolo fue mucho más allá de todo lo que ella conocía hasta ese entonces".

Otra de las quejas frecuentes de la duquesa radicaba en la imposibilidad de poder moverse sin un séquito de personas a su alrededor. "A Meghan le encanta manejar y de pronto se sintió rodeada de guardaespaldas y asistentes. En un momento me dijo: 'Necesito volver a sentir la libertad de simplemente subirme a un auto y alejarme volando hacia el mundo'. Eso quedó demostrado cuando en su primera participación en solitario se encargó de cerrar la puerta del auto que la trasladaba, cuando usualmente los miembros de la Realeza esperan a que sus asistentes lo hagan. No entendió por qué de pronto un gesto tan simple fue tapa en todos lados".

El gesto fue celebrado por los británicos como una señal de austeridad y modernismo. Sin embargo, Meghan fue duramente criticada al regresar al Palacio. "Hay un elemento de seguridad en cuanto a por qué las puertas se dejan abiertas cuando desciende un miembro de la Familia Real. Es para que, en caso de que ocurra algo, los guardaespaldas puedan ingresarlos rápido al vehículo y partir del lugar", explicó el periodista.

La frialdad dentro de la familia de su esposo fue otro de los conflictos. "Meghan nunca se acostumbró al protocolo y a que simplemente no podía llamar o ir a ver a otros miembros de la familia sin una cita previa. Eso fue algo que simplemente la desconcertó. Si bien el príncipe Harry fue comprensivo en un principio, nunca pudo hacerle entender que las cosas funcionaban de otra manera".

En efecto, existe un chat secreto de WhatsApp en el que se encuentran los miembros más jóvenes de la Familia Real, entre ellos el príncipe William y su mujer, Kate Middleton. "Ahí manejan cierta informalidad, pero para lo que respecta a asuntos oficiales, su secretario privado tiene que contactar al del otro miembro de la Familia Real para organizar una cita. Uno no puede simplemente tocar la puerta y acercarse a la reina. Ni siquiera su hijo".

Uno de los momentos que marcó un antes y un después, en especial en la relación que Harry mantenía hasta ese momento con su hermano, fue la decisión de abrir su propia cuenta de Instagram e independizarse de la cuenta de William y Kate. "En un momento, Meghan empezó a extrañar mucho su sitio The Tig (un blog influencer). Ella me dijo: 'Lo extraño, era una vía de escape. Puse mucho esfuerzo y amor para armarlo y de pronto, pum. Lo cerraron. Extraño mucho la conexión y no puedo hacer nada".

"Meghan también extrañaba el poder positivo que había encontrado en las redes sociales, antes de su noviazgo con Harry. Por un tiempo, ella misma reconoció que lo mejor era cerrar todas sus cuentas; pero finalmente se sintió frustrada, porque no podía expresar su opinión de ninguna manera".

