"Necesito ser más feliz de lo que ya era": el emocionante video con el que el cantante Pablo Alborán reveló que es gay

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el cantante español Pablo Alborán reveló que es gay llamando al mismo tiempo al respeto y la tolerancia.

"Estoy aquí para contarles que soy homosexual. No pasa nada, la vida sigue igual. Yo necesito ser un poco más feliz de lo que ya era", expresó.

Alborán recordó que siempre luchó "en contra de toda expresión que vaya en contra de cualquier libertad o igualdad: el racismo, la xenofobia, el machismo, la transfobia, la homofobia, cualquier tipo de odio" y que su revelación apunta a que su voz "se haga un poco más fuerte y tenga más valor y peso".

"Quiero sentime libre"

"En mi casa, en mi familia, siempre tuve la libertad de poder amar a quien yo he querido, de dedicarme a lo que he querido", aclaró. "En mi trabajo, entre mis amigos, en mi compañía de discos, Warner, jamás me sentí discriminado, odiado ni sentí que decepcionaba a alguien por ser yo. Me he sentido arropado y acompañado a la hora de cumplir cada uno de mis sueños".

"Para mí la música es libre y quiero sentirme igual de libre que mis canciones. Quiero ser coherente, consecuente y lo más responsable posible conmigo mismo", sentenció Alborán quien además agradeció a sus fans por el cariño y el apoyo a lo largo de su carrera. "Les mando un abrazo muy fuerte y a vivir, que la vida se va", cerró.

Luego de su revelación, el artista español recibió una avalancha de muestras de cariño de público y colegas como Diego Torres, Alejandro Sanz y Ricky Martin.

"Bravo, hombre valiente. La vida es muy corta para vivirla a medias. Son muchas las almas que pasan por esta vida sin llegar a aceptar su naturaleza y eso es triste. Esa batalla ya la has ganado. Que afortunado eres. No sabes la cantidad de hombres y mujeres que has ayudado con este vídeo. Qué feliz me siento por ti. A vivir sin miedos Pablo. Te lo mereces", le escribió el portorriqueño.