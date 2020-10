¡No contaban con mi astucia! La millonaria cifra que cosechó Roberto Gómez Bolaños gracias al Chavo del Ocho

Dentro de exactamente un mes, el próximo 28 de noviembre, se cumplirán seis años de la muerte de uno de los comediantes y humoristas más célebres de la historia: Roberto Gómez Bolaños. Más conocido como Chespirito, su apodo artístico, fue el creador e intérprete de exitosos personajes que marcaron a varias generaciones con su humor y enseñanzas, como “El Chavo del Ocho” y “El Chapulín Colorado”.

El 28 de noviembre del 2014, a sus 85 años, el escritor y guionista mexicano se despidió en su casa de Cancún, México, tras una serie de complicaciones en sus vías respiratorias, dejando a su paso un sendero de extraordinarias obras, su siempre polémico romance con Florinda Meza y la fortuna que generó gracias al show del Chavo del Ocho: según el sitio Celebrity Net Worth, el difunto artista recaudó unos cincuenta millones de dólares.

La mayor heredera de la fortuna sería su esposa, Florinda Meza, quien le dio vida a Doña Florinda en la vecindad. “Fue un actor, director y escritor mexicano que tenía un patrimonio de 50 millones de dólares”, señaló la publicación, asegurando que la actriz tiene un patrimonio de 20 millones de dólares. Por su parte, el artículo afirma que Carlos Villagrán, mejor conocido como Quico, logró cosechar unos diez millones gracias al programa.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Cabe recordar que en 2012, la revista Forbes detalló que la serie “el Chavo del 8” le brindó a Televisa ganancias por US$1.700 millones desde que se dejó de filmar en 1992. De este número, US$1.500 millones provienen de canales de televisión abierta y los restantes US$200 mil, de empresas de cable. Cada episodio de media hora generó US$1,3 millones.

Esta gran suma de dinero se debe a que la serie fue retransmitida de manera incesante, provocando que cada día 91 millones de televidentes vieran un capítulo de El Chavo del 8 en América, principalmente en los Estados Unidos y en Brasil. Según El Universal de México, la fortuna de Chespirito alcanzó los US$15 millones, pero el sitio Celebrity Net Worth remarca que la suma real asciende a 50 millones,

Roberto Gómez Bolaños fue el creador de un sinfín de personajes inolvidables, cuyo humor y enseñanza fueron la clave del éxito. Pero quizás el más reconocido y querido por muchos fue el Chavo del 8. A pesar de que su “primera obra maestra” fue el Chapulín Colorado en 1970, el niño huérfano de la vecindad interpretado por el mismo Chespirito se robó el corazón de propios y extraños.

Sin embargo, no comenzó como un éxito, debido a que fue criticado en sus inicios por algunos medios como “vulgar”, “insulso”, y “no recomendable” para chicos. No obstante, la serie resultó ser todo un éxito y desde 1971 se ha retransmitido constantemente en diversos países a pesar de que la firma no logró llegar a un acuerdo comercial con Televisa para que se emitan los capítulos del show este 2020.

El éxito de la serie resultó ser un trampolín en la carrera de los actores que interpretaron a los famosos personajes que diseñó Bolaños: Don Ramón, Quico, la Chilindrina, Doña Florinda, el profesor Jirafales, Doña Clotilde y el señor Barriga. El comediante mantuvo una relación con Graciela Fernández, con quien tuvo seis hijos. Sin embargo, durante el rodaje del Chavo del 8, Chespirito conoció a Florinda Meza y quedó perdidamente enamorado.

Si bien se llevaban 20 años de diferencia, a los cinco años de haberse conocido decidieron convertirse en pareja y lograron pasar cuatro décadas juntos. "Estaré con Florinda hasta que la muerte nos separe o hasta que Shakira me haga caso", bromeaba Bolaños. La actriz reveló hace unos años que no tuvo hijos con el comediante debido a que él ya estaba vasectomizado cuando lo conoció.

El buen ambiente y la amistad de la mayor parte del elenco del “Chavo del 8” fue empañada por algunos conflictos que mantuvo Roberto Gómez Bolaños con Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves, Quico y La Chilindrina, respectivamente. Ambos actores decidieron comenzar con sus propios proyectos fuera de los programas de Chespirito, pero querían seguir interpretando los personajes de Quico y la Chilindrina.

La comediante aseguró en varias entrevistas que el personaje “era de su propiedad” porque ella hizo la caracterización de la niña. En el 2002, Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito, asistió a renovar los derechos de los personajes y se encontró con la sorpresa de que sólo la Chilindrina ya no era propiedad de su padre. Desde ese año hubo demandas contra la actriz, solicitando que devolviera el nombre del personaje.

En junio del 2013, De las Nieves aseguró que había ganado el litigio por los derechos del personaje. Por otra parte, Carlos Villagrán aseguró en más de una oportunidad haber mantenido una relación con Florinda Meza en los inicios de la serie. “Quico” reveló que la actriz quedó “tan mal después de la ruptura amorosa” entre ellos que tuvo que recibir atención médica en medio de las grabaciones del conocido programa.