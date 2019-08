"No daba para más": Valeria Lynch confirmó su separación de Cau Bornes luego de 13 años de pareja

Luego de 13 años de pareja, Valeria Lynch confirmó su separación del brasileño Cau Bornes. En diálogo con Teleshow, la cantante aseguró que "es definitivo" y "de común acuerdo".

"No daba para más"

"No es de ahora, los medios se enteraron ahora", explicó Valeria en el programa radial Negro y regreso, conducido por Oscar González Oro. "Fue una separación adulta, tranquila, porque no daba para más y es mucho más honesto eso que seguir viviendo juntos. No podés llegar a odiar a una persona".

La cantante elogió a Bornes asegurando que es "un tipo bárbaro" y remarcando que la relación finalizó en buenos términos. "Cada uno tiene derecho a ser feliz. No hay nada en discordia, se acabó el amor y preferimos ser honestos con nosotros mismos. Siempre va a tener las puertas abiertas en mi casa".

De todas formas, Valeria si confesó que el hecho le generó mucha tristeza. "Lloré. Siempre uno llora. Uno llora y se siente mejor, explicó.

Su hija del corazón

La angustia de Lynch es aun más entendible si se tiene en cuenta que crío como propia a Tais, la hija de Cau, cuya mamá -la folclorista Tamara Castro- murió en un accidente de tránsito cuando ella tenía sólo cuatro años.

"Siempre dije que era su mamá del corazón pero alguien en las redes me dijo que yo soy la mamá, y así me siento", relató tiempo atrás. "Me cambió la vida, ya tiene 17 años, es la hija mujer que no tuve".

Se viene el nieto

Vale recordar que Valeria es también madre de Federico y de Santiago, fruto de su relación con el productor Héctor Cavallero. Además, a principios de agosto reveló que pronto se convertirá en abuela.