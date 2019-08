¡No era Wanda! Confirmaron que Zaira Nara está esperando su segundo hijo junto a Jakob von Plessen

A principios de agosto comenzó a circular el fuerte de rumor de que Wanda Nara estaba embarazada y que esperaba a su sexto hijo. Aunque la rubia se encargó de negarlo a través de su abogada Ana Rosenfeld, lo cierto es que no desmintió la bella noticia en las redes sociales, lo que dejó una puerta abierta.

Sin embargo, esta tarde en Intrusos confirmaron que la embarazada no es Wanda, sino su hermana, Zaira, quien decidió agrandar la familia y espera ahora a segundo hijo junto a su pareja Jakob von Plessen.

La modelo y conductora por ahora prefiere llamarse al silencio, ya que quiere esperar hasta los tres meses de embarazo para confirmar la noticia de manera pública. De todos modos, la información fue dada esta tarde en el programa de Jorge Rial, Intrusos, ya que la periodista Débora D’ Amato aseguró que tanto ella como su compañera Marcela Tauro tenían el mismo dato.

“Cuando Wanda puso ‘soy muy feliz’, empecé a investigar. La semana pasada me dijeron que era Zaira la que estaba embarazada, le pregunté por Twitter y no me respondió. Eso yo lo tomo como un sí", agregó Damián Rojo.

Te lo contamos primero en @intrusos 📣 @zairana en la dulce espera 🔜 En camino el hermanito/a de Malaika ❤️¡Felicitaciones Zaira! 😀 pic.twitter.com/f4L11AKJkp — #Intrusos (@Intrusos) August 13, 2019

Zaira está en pareja con Jakob von Plessen hace más de cuatro años, y ambos ya son padres de la pequeña Malaika, quien en abril cumplió tres.

La dudas respecto a un supuesto embarazo de la mujer de Mauro Icardi comenzaron después de que ella misma escribiera en su Twitter que era "muy feliz". Misteriosa como siempre, la mediática no dio detalles de su gran momento personal, lo que llevó a que una gran ola de especulaciones se generara.

Soy MUY Feliz 😃 — wan (@wandaicardi27) August 1, 2019

Después de eso, apareció también una vieja foto de Wanda embarazada, y aunque se dijo que era actual, finalmente la rubia negó el embarazo a través de su abogada, Ana Rosenfeld, quien aseguró que la imagen que había aparecido era "viejísima" y que el rumor era totalmente falso.