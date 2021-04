¡No es Covid! Eugenia Tobal y el problema de salud que la alejó de los medios y las redes

Tras la preocupación por la desaparición de Eugenia Tobal de las redes, la actriz volvió a la exposición pública y explicó el problema de salud que atraviesa. Desde su cuenta de Instagram, contó que no se contagió de coronavirus, sino que se trató de una “lumbalgia aguda”.

“Bueno, este es un mensajito para los que me están preguntando por qué desaparecí tanto tiempo, si tengo covid o qué me pasó. Y no, no tengo Covid, tampoco tuve ni nadie de mi familia”, comenzó diciendo la rubia de 45 años desde la cama.

“Hace unos diez días me agarré una lumbalgia muy aguda, con un tema en el ciático, y yo tengo un problema en las lumbares... así que nada, me agarró muy fuerte y quedé de cama, con muchísimo dolor y con muy pocas ganas de nada. Prácticamente no me podía mover”, sumó.

“Ahora ya me estoy empezando a sentir mejor y estoy con un tratamiento, así que quédense tranquilos que está todo bien. La familia está bien, Ema está bien y yo me estoy recuperando. Gracias”, terminó diciendo para llevar tranquilidad a todos sus fans.

Se había generado mucha preocupación por la ausencia de la actriz en las redes, ya que la rubia es de publicar mucho material diario. Al recibir muchos mensajes consultándole como estaba, Eugenia decidió hacer su descargo.

La actriz junto a su novio Francisco García Ibar y Ema, la hija de ambos, están instalados desde hace unos meses en el campo, alejados de la ciudad viviendo una vida más natural y con sus animales, ambos son amantes de los perros.

La actriz conmovió al haberse convertido en madre en 2019 después de haber perdido un embarazo, cuando estuvo casada con Nicolás Cabré. Visitó el Vaticano y le pidió al Papa que le de fuerzas para lograr el sueño de su vida. Al poco tiempo conoció a Francisco y descubrió entonces que padecía trombofilia. Gracias al tratamiento logró quedar embarazada de Ema.