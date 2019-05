Luego de que se presentara por octava vez ante el Congreso Nacional el proyecto que busca despenalizar el aborto en el país, y después de que muchas figuras del medio emitieran opiniones en favor y en contra, Carolina "Pampita" Ardohain decidió hacer pública su postura sobre el aborto, y desde su programa, confirmó que no está a favor de la interrupción del embarazo, pero que como ciudadana, cree que la sociedad necesita tener pronto una ley que regule la situación.

La conductora de "Pampita Online" se animó a hablar del tema luego de que pusieran en pantalla un informe que resumía la polémica que había generado la presentación del nuevo proyecto, y las marchas y pañuelazos que hubo horas después de que los diputados brindaran una conferencia de prensa.

"Yo no estoy a favor del aborto por mi formación católica", dijo tajante la modelo, quien además aseguró que ese pensamiento se lo inculca a sus hijos porque en su casa se habla mucho del tema. "Si el día de mañana alguno deja embarazada a una novia, le voy a decir bienvenida a esta vida, es un milagro y entre todos la vamos a sacar adelante. Pero las condiciones de mi casa, no son las de toda la sociedad. Una cosa es lo que yo pienso, lo que yo inculco o el consejo que yo daría, y otro es como sociedad lo que me parece que estamos necesitando, porque es real que muchísimas mujeres en condiciones precarias pierden la vida haciéndose un aborto clandestino", sostuvo mientras hablaba directo a cámara.

Antes de abrir el debate a su mesa de panelistas, "Pampita" se tomó unos minutos para explayar su postura, y explicó que pedir por una ley, no significa promover el aborto legal como un método anticonceptivo. "Que esté la ley significa que si una mujer llega al extremo de tomar esa decisión, pueda hacérselo y no corra riesgo su vida y que el Estado la apoye en un montón de situaciones", aclaró.

Además, dijo que su sueño sería que el Estado apoye a esas mujeres para tratar de revertir su decisión, y que distintos profesionales conversen con ellas, y las asesores para que continúen con sus embarazos en lugar de interrumpirlos.

"Como sociedad, la ley la necesitamos. Está bien que haya gente que piense que no. Pero hay que ser muy cuidadoso en como se dicen las cosas porque no todas pueden elegir esos embarazos que tienen. Muchísimas mujeres son abusadas, muchas más de las que se imaginan, y la desinformación es parte de lo que está pasando en nuestra sociedad para que lleguen a ese extremo", aseguró.

Finalmente, la morocha pidió la opinión de sus compañeros, pero antes de cederle la palabra a un profesional, dijo que lamentablemente en la Argentina no se habla de sexo, y cuando se hace, es con desinformación.

"No todo el mundo tiene acceso a anticonceptivos y hay un camino largo por recorrer. A mi me gustaría que la ley salga también conteniendo un montón de otras cosas que me parece que están faltando. Yo no participo de las marchas porque no lo comulgo. Pero hay que preguntarse 'pertenezco a esta sociedad, a este país, ¿qué necesitamos?", cerró.