"No estoy bien, es más de lo mismo": la angustia de Cinthia Fernández por los rumores del romance de Baclini con una modelo

La novela no termina. Luego de que se difundieran imágenes de Martín Baclini que probarían su relación con Agustina Agazzani, la modelo Cinthia Fernández no dudó en ocultar su angustia al enterarse de los rumores sobre la nueva vida de su ex. Indignada por la difusión de las fotos, disparó: “No me siento bien, estoy mal, es más de lo mismo”.

Ocurre que Baclini estaría de novio con la modelo, que a su vez es la ex novia del actor Gastón Soffritti. Al menos posaron juntos en un boliche, lo que obviamente alimentó los rumores respecto a un romance. Pero además, en sus fotos de Instagram Agazzini se muestra posando en una lancha idéntica a la del empresario rosarino y ex de Cinthia.

De todos modos, la modelo negó la existencia de un romance, y en declaraciones a Ciudad Magazine aclaró: “Con Martín somos amigos”. Sin embargo, sembró más dudas: “Sí, es verdad, fuimos al río y a cenar, pero nada más”. “Gracias por preguntarme, me cuesta mucho hablar de estas cosas”, se limitó a decir.

Pero como no podía ser de otra forma, la novedad y los rumores no le cayeron para nada bien a Cinthia Fernández, quien se separó hace poco de Baclini y hace poco dijo que aún seguía enamorada del empresario. Baclini, a su vez, también buscó bajarle el tono a la situación, aunque dio lugar a que se disparen las dudas: “No es apropiado hablar en este momento, no hablaría bien de mí”.

Para Cinthia, la posibilidad de que Baclini vuelva a estar en pareja son un motivo de gran angustia. En un mensaje de audio, la panelista de El Trece dijo que no se sentía bien con la situación, y que le tiene que “meter fuerza” a su trabajo en el programa Los Ángeles de la Mañana. “No estoy bien, me escucharás la voz”, se limitó a decir.

“Estoy mal, es más de lo mismo, pero bueno, nada, me voy a poner a manejar, te mando un beso”, agregó luego en un audio de WhatsApp.