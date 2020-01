Harry rompió el silencio y contó por primera vez la verdadera razón por la que renunció a la realeza británica

Tras la renuncia a la Realeza británica que conmovió a todo el Reino Unido, y luego de que la Reina Isabel II aceptara el planteo de los duques de Sussex, Harry rompió el silencio durante un discurso en una cena benéfica que se llevó a cabo en Londres. El Príncipe afirmó que la esperanza era “continuar sirviendo a la Reina sin fondos públicos”, y lamentó que “eso no fuera posible”. “No había otra opción”, detalló.

El “Megxit”, como se conoció la renuncia de Harry y su esposa, la actriz Meghan Markle, a la Realeza británica sacudió al Reino Unido y despertó un sinfín de críticas y rechazos a la pareja. Tras varios días de una gran tensión por cómo se resolvería la situación tras el planteo, finalmente la Reina Isabel II aceptó la salida, que será ordenada. En un comunicado, días atrás, aseguró: “Los apoyamos por completo en el deseo de crear una nueva vida como familia joven”.

Ahora, Harry reapareció y dijo que la renuncia fue “un salto de fe”, y remarcó la esperanza que tenían con su esposa era “continuar sirviendo a la Reina” y sus asociaciones militares, pero sin fondos públicos. “Lamentablemente eso no fue posible”, aseguró. Explicó que su renuncia “no tenía otra opción” debido a que halló el “amor y la felicidad” que había esperado toda la vida.

No es una decisión que tomé a la ligera".

“La decisión que tomé para que mi esposa y yo retrocedamos no es algo que tomé a la ligera”, sostuvo Harry, según consignó The Guardian. “He aceptado esto sabiendo que no cambia quién soy ni qué tan comprometido estoy. Pero espero que eso les ayude a comprender a qué se debe que haya alejado a mi familia de todo lo que he conocido, para dar un paso adelante en lo que espero pueda ser una vida más pacífica”, sostuvo.

En este sentido, agradeció el apoyo: “Estamos dando un salto de fe, gracias por darme el coraje para dar el siguiente paso”.

La crisis en la realeza se extendió algunos días. Si bien en una primera instancia la reina comunicó que el planteo de renuncia no era un tema de fácil resolución, luego brindó su apoyo a Harry, su nieto favorito. Los duques de Sussex dejarán de utilizar su título de alteza real debido a que interrumpirán sus tareas como miembros “activos” de la familia Real.

En este sentido, la pareja ya confirmó que se mudará del Reino Unido a los Estados Unidos. Harry, con 35 años, y Meghan, con 38, vivirán junto a su hijo Archie y no podrán “representar formalmente a la reina”.