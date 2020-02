"No hay abuso sexual ni maltrato de género": dio negativo la pericia a Érika Basile, la denunciante de Pablo Rago

El resultado de la pericia psicológico a la denunciante de Pablo Rago, Érika Basile, arrojó un resultado negativo, de acuerdo al análisis del Cuerpo Médico Forense. El actor había sido imputado a mediados de enero por el supuesto delito de abuso sexual, por un episodio que habría ocurrido en 2015.

El caso salió a la luz luego de que Basile contara ante la Justicia que había sido abusada por el actor varios años atrás, cuando fue a su casa. Relató que en una primera instancia había aceptado mantener un encuentro íntimo, aunque luego Rago había tenido prácticas que ella no había consentido. De hecho, ella aseguró que ese episodio le provocó varios ataques de pánico.

A partir de la denuncia, el juez en lo Criminal y Correccional Walter Candela ordenó al Cuerpo Médico Forense que realice una pericia psicológica para determinar si existía un trauma derivado de la denuncia. El estudio se llevó a cabo semanas atrás y arrojó un resultado negativo, según confirmó a Clarín el perito psicológico Alejandro Lafitte, quien acompañó a Basile.

“Según la licenciada Mónica Herrán se determinó que no hay abuso sexual y no hay maltrato de género”, agregó Lafitte, quien de todos modos indicó que la pericia no fue “perfecta”, debido a que hubo varios ítems “que no han sido buenos”, y que evitó detallar por el secreto profesional. Sin embargo, aclaró que “habrá que revisar uno por uno otra vez y ver cuáles van a ser los pasos a seguir”.

En este sentido, Lafitte precisó que la pericia señala que Basile, una actriz de 34 años, “no está pasando un buen momento”, y que restaría definir si tiene que ver o no con la denuncia por abuso sexual que presentó contra Rago. De hecho, el perito dijo que firmó en disconformidad porque “no se tomaron en cuenta una serie de puntos para redactar el informe final”.

La pericia a Basile consistió en una serie de entrevistas, una abierta en la que contó todo lo que deseaba sin interrupciones; y una semipautada, con preguntas de una perito del Cuerpo Médico. Además, se realizaron test donde se puso el foco en el inconsciente, para poder determinar si hubo o no abuso sexual y evaluar otros aspectos de la psiquis de Basile.