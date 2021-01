"No hice nada ilegal": Yanina Latorre y otra indignante defensa desde Miami por la vacuna

Luego de que gran parte del público criticara a Yanina Latorre contestó a las críticas por haber llevado a su madre en Miami para que se inyectara la vacuna Pfizer contra el coronavirus, la panelista salió a defenderse.

Vale recordar que la prensa norteamericana tomó su caso como paradigmático del llamado "turismo vacuna" y hasta el alcalde de Miami, Francis Suárez, terció en el caso tachando de "asqueroso" el aprovechamiento de la situación.

"Yo llevé a vacunar a mamá porque me lo ofreció alguien que vive acá", aseguró Latorre en Los Ángeles de la Mañana. "La gente conmigo es un amor, los cubanos, los latinos, que viven acá, me abrazan. Lo que me llama la atención es que Miami es un lugar que lo hicieron los latinos y los extranjeros, y todos han sufrido y les costó mucho tener residencia".

Según la panelista, "cualquier persona en suelo estadounidense que tenga más de 65 y tenga un ID, que puede ser documento o pasaporte, se vacuna".

"Yo no hice nada ilegal", se defendió. "Hice esto porque es legal como lo hizo Ana Rosenfeld, que es abogada y no es tonta. Ella me llamó para ver si estaba preocupada por algo, y me dijo que es legal. No tengo la culpa de haber aprovechado algo que el país permite".

Para Latorre, los que la criticaron son "dos o tres resentidos" y comparó la situación con lo que "pasa en Argentina con la gente de Paraguay, Bolivia o Perú que se va a operar, y la gente se queja de que cualquier persona se pueda atender en un hospital o ir a la universidad pública".

Además, expresó que decidió hacer pública la vacunación de su madre "para demostrarle al mundo lo solidario que es el Estado de Florida".