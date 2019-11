“No llenás ni un bar, cara dura y ladrona”: volvió a estallar la guerra entre Lali Espósito y Tini Stoessel

Aunque llevan años intentando aplacar las aguas y calmando a sus propias fans para darle cierre a la histórica rivalidad comercial que las atravesó desde su lanzamiento como solistas, Lali Espósito y Tini Stoessel volvieron a encontrarse en medio de un escándalo. ¿El motivo? La mamá de Tini, Mariana Stoessel, le dio un sugestivo “like” a un posteo en contra de la ex Casi Ángeles.

“Lali dice que no dará shows en Buenos Aires por la situación del país. Decí la verdad, no llenás ni un bar; cara dura, atrevida y ladrona. Tini sí tiene talento y humildad”, fue el tweet al que Mariana le dio entidad al darle “like”.

Leé también | El mensaje de la mamá de Lali Espósito por las constantes comparaciones con Tini Stoessel

Las fans da Lali no tardaron en notar la solapada agresión y salieron de inmediato al cruce. Rápida de reflejos, Mariana pidió disculpas y aseguró que no había leído el contenido del mensaje contra Lali, sino que sólo había notado el video que lo acompañaba, en el que se la podía ver a su hija sobre el escenario.

“Disculpá, no es lo que pienso. Vi el video de Tini bailando y no leí lo que decía. No pienso eso de Lali, ni de nadie. Mi intención no es ofender”, aclaró Mariana desde su cuenta de Twitter y calmó de esa manera a las fans de Lali.

Reafirmación: qué bendición los padres que me han tocado"

Leé también | Escalofriante video de Lali Espósito en el mismo escenario donde se cayó Sergio Denis

Sin embargo, cuando el escándalo se había neutralizado, fue la propia Lali quien recogió el guante y disparó un filoso mensaje, ¿dedicado a la mamá de Tini?: “Reafirmación: qué bendición los padres que me han tocado”.