"¡No lo hagas!": el nieto de Elvis y las siniestras coincidencias con el hallazgo del cuerpo de su abuelo

"¡Por favor, no lo hagas!". Ese fue el grito que, de acuerdo a la declaración de los vecinos, se escuchó en la ciudad de Calabasas, ubicada en el condado de Los Ángeles, antes del disparo con el que, de acuerdo a la principal hipótesis de los investigadores, se suicidó Benjamin Keough, nieto de Elvis Presley. Cómo fueron las últimas horas del joven de 27 años y las siniestras coincidencias con la muerte de su abuelo que notaron los forenses al encontrar su cuerpo.

Según publicó el diario Daily Mail, Benjamin se encerró en uno de los baños de su mansión en la madrugada del domingo. El cuerpo del joven fue encontrado por uno de sus empleados, quien se contactó de inmediato con el 911 ante la falta de respuesta del joven. Al llegar, los efectivos encontraron el cuerpo del hijo de Lisa Marie Presley sobre el inodoro, en una posición similar a la que en 1977 encontraron el cuerpo de su abuelo.

A diferencia de Elvis, quien falleció producto de un infarto de agudo de miocardio también en el baño de su mansión, su nieto se quitó la vida con una escopeta. El reporte final de la autopsia concluyó que la causa del deceso fue una "herida de escopeta intraoral" y no con un disparo en el pecho, como había trascendido en las primeras horas.

"Pude escuchar a alguien hablando muy alto en el patio trasero. Miré hacia afuera y vi a su novia hablando con la Policía. Ella estaba bastante alterada diciendo: 'No puedo creerlo'. Segúia diciendo: 'No puedo creerlo, no puedo creer que se haya hecho eso a sí mismo'".

De acuerdo al testimonio de los vecinos de Benjamin, la joven estaba alterada y aseguraba que la familia de su novio la iba a responsabilizar por lo sucedido. "Eso fue alrededor de las seis y media de la mañana. Estuvieron ahí (en el patio) alrededor de una hora hablando (con la Policía). Ella dijo: 'La familia me va a odiar y me van a culpar'. Creo que se sentía culpable de lo que había sucedido".

En tanto, su madre se limitó a confirmar la noticia a través de su representante Roger Widynowski. "Está completamente destrozada, inconsolable y más que devastada; pero tratando de mantenerse fuerte por sus gemelos de 11 años y su hija mayor, Riley".

"Ella adoraba a ese niño. Era el amor de su vida", sumó su representante. Benjamin fue su primogénito, lo tuvo con su primer esposo, Danny Keogh. Años después, se casaría con Michael Jackson.