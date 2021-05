“No lo toca ni con un palo”: el duro comentario por el supuesto romance entre Viviana Canosa y El Dipy

Un desubicado posteo de El Dipy en Twitter contra su ex esposa Mariana Diarco y contra Gastón Pauls le dio inició a una nueva pelea mediática. El cumbiero, que es padre de Valentino (7), fruto de su relación con la actual conductora de Crónica TV, les dedicó unas palabras por el supuesto romance que su ex mantendría con el actor.

Con un tono muy machirulo y con excesiva acidez contra Pauls, El Dipy le escribió en Twitter a la madre de su hijo: "No soy de romper las bolas con esto Mariana, ¿pero de verdad? ¿Con ese adicto en recuperación (ponele) cerca de mi hijo?”.



Y agregó, con tanto machismo como malicia: “No me gusta que mi hijo este cerca de una "montaña rusa" (novela de que la formó parte). Lo que hagas vos, lo sabés, no tengo ningún problema y jamás lo voy a tener... Pero con mi hijo, no".

Pero ella no se quedó calladita. “@eldipypapaok: Te contesto y sigo trabajando. Así dormís tranquilo”, comenzó la respuesta de la ex vedette, con dureza hacia su ex pareja, con quien salió durante ocho años.



“Nuestro hijo mejor no podría estar. Soy una buena mamá, no te confundas. Preocupate porque nadie se entere que con la cincuentona del programa de la tarde vienen de antes de lo que la gente piensa. No querés que cuente desde cuándo. estoy segura. Beso.”, le dijo al cantante desde Twitter.



Pero, ¿quién es la mujer apuntada como supuesta amante de El Dipy? La mayoría pensó en Viviana Canosa y las razones son simples: es la conductora de la tarde que más veces invitó al cantante a su programa y además opinan lo mismo a nivel político y partidario. Además de ser abiertos opositores al gobierno de Alberto Fernández, se declararon a favor de Juntos por el Cambio y de Mauricio Macri.



Además de mostrar en público sus coincidencias a nivel ideológico, también mostraron buena química al aire. Cada vez que El Dipy visitaba el programa de Viviana, ambos se reían, se mostraban simpáticos y mostraban ciertos códigos muy parecidos.

Con ese rumor por los medios, varias personas comenzaron a recordar la “buena onda” entre Canosa y el cumbiero. En las redes sociales, comenzó a circular un video del día que ella le dijo al cantante: “Te como la boca”.

La secuencia ocurrió durante una de las tantas entrevistas que le hizo en Viviana con Vos. "Ahora tengo la lado a un tipo con sentido común", lo presentó, con elogios, en aquella ocasión. Por entonces, el supuesto noviazgo entre ambos era un tema en Twitter.

Pero él dijo: “Ni siquiera nos dimos un beso en el cachete porque nos conocimos en pandemia, nos saludamos así". Y dio a entender que se saludaban haciendo choque de puños. Pero, de la nada, Canosa le respondió: "Yo te como la boca...".

El enigma de la cincuentona de la tarde cobró relevancia en las últimas horas por Diarco. ¿Será posible que El Dipy y Canosa tengan una relación secreta? En cuestiones del amor, y a pesar de la pandemia de coronavirus, todo es posible.



Tras esos tuits, Diarco fue invitada a LAM, donde hablaron de la relación con su ex y sobre el supuesto amor entre la conductora y el cantante. La primera en salir con todo fue Mariana Brey, que aseguró: “Esto es opinión. No me la imagino a Viviana Canosa con el Dipy”.

Mientras todos se reían, Ángel de Brito agregó: “Yo no creo ni por asomo que Canosa le dé al Dipy”. Y completó: “Pero ni de casualidad. Aclaro que hace dos siglos que no la veo, pero no le da ni con un palo. Lo toca ni con un palo”.



Durante 17 años, Canosa estuvo casada con el productor Daniel Tobal. Pero la relación terminó de la peor manera. Después la conductora inició una relación con Alejandro Borensztein, con quien estuvo durante cuatro años y tuvo a Martina, su única hija. El matrimonio se rompió en 2018.