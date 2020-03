¡No los para ni el coronavirus! La novia de Alex Caniggia lo acusó de maltrato psicológico: "¿Cómo podés ser tan forro?"

El último viernes, Alexander Caniggia y su (¿ex?) novia, Macarena Herrera, fueron demorados por violar el "aislamiento social, preventivo y obligatorio”.

Según informaron, la que manejaba era Macarena, pese a que el auto ni ellos estaban autorizados para circular de forma excepcional. Por decisión del juez, Caniggia fue llevado a Puerto Madero y ella a su casa de Ezeiza.

Pero a tan solo cuatro días de aquel escándalo, el hijo de Claudio Paul quedó sumergido en una nueva polémica, luego de que la hija del ex jefe de la barrabrava de Estudiantes de La Plata, Ruben Orlando Herrera, lo acusara públicamente en las redes sociales de ejercer “maltrato psicológico” y de abandonarla un día antes de que se fueran a vivir juntos.

Yanina Latorre fue la encargada de viralizar los mensajes que Macarena publicó, ya que la joven decidió eliminarlos minutos después de ponerlos en su historia de Instagram. “Les dejo las historias de Instagram que subió la novia del chico Caniggia y que después borró”, escribió la panelista de Los ángeles de la mañana​ en Twitter.

De acuerdo a los dichos de Macarena, Alex decidió ponerle punto final a su relación con ella debido a su participación en el próximo Bailando por un sueño, ya que –según el hijo del “Pájaro”- al programa que conduce Marcelo Tinelli “no le conviene” que él este de novio.

“No dormí en toda la noche y me despierto con mensajes de la inmobiliaria volviéndome loca porque hoy firmábamos el contrato. Me voy a ir a la mierda, o sea, ya mismo dejo la facultad y todo y este mes me voy a la mierda”, señaló Macarena.

Y sumó: “No puede ser que la gente sea tan chota. Todos los muebles compré, le hice gastar un montón de plata a mi papá y tengo que cancelar todo por una persona que no tiene palabra y porque un día antes de irnos a vivir juntos y en el aniversario de dos años de novios, mientras tomábamos el té me dice que me corta”.

En ese contexto, la joven explicó que Alexander la dejó “porque ‘no le conviene para el show tener novia’”. “¿Cómo podés ser tan forro de cagarte en alguien que te ama así? ¿Cómo? ¡¡No me entra!! Si eso no es maltrato psicológico, ¿qué mierda es?”, se preguntó.

Además, totalmente desconsolada, cerró: “Estoy destrozada, con muebles nuevos que me meto en el orto, quedando mal con mucha gente y aguantando una situación por el nivel de superficialidad que maneja el programa más tóxico de la República Argentina”.