"No me digan que no es lindo estrecharle la mano": el histórico encuentro entre Maradona y Menudo

Un día de comienzos de 1983, desde los viejos estudios de Canal 9, el mundo tembló. Es que, como decía Gatica, se saludaron dos potencias. En el programa Sábados de la bondad se encontraron la boy band más famosa del mundo y el mejor futbolista del mundo, que todavía no había consumado la mayor de sus hazañas. Menudo estaba compuesto entonces por Ricky Meléndez, Johnny Lozada, Charlie Massó, Ray Reyes y Roy Rosseló. Sábados de la bondad, un popularísimo programa ómnibus del 9, estaba conducido por Leonardo Simons, a quien secundaban Cacho Rubio y Marcelo Rey. Estos últimos entraron al estudio con Diego Armando Maradona, ante el delirio del público, mayoritariamente adolescente, mayoritariamente femenino. ¿Lo conocen a Maradona? ¡No me digan que no es lindo estrecharle la mano al más famoso jugador del mundo", se entusiasmó Simons. Luego le preguntó a Diego "qué sensación te produce, así como la gente aplaude tanto tu nombre al entrar a una cancha, este aplauso al conjunto Menudo? El astro, que entonces jugaba en el Barcelona le dio su bendición de manera categórica: "Me gusta Menudo, me gusta como bailan, como cantan. Yo pienso que es un muy buen conjunto".

El estudio se venía abajo y Cacho Rubio contó "Estábamos bailando con Diego al compás de Menudo recién".

El 12 de marzo de 1983, Diego volvió a jugar en el Barcelona, al cabo de tres meses sin fútbol por causa de una hepatitis. Fue empate 1 a 1, ante el Betis, en el Camp Nou, en un partido sin mayor relevancia excepto precisamente por el retorno de Diego a las canchas. Ese mismo día, Menudo hacía historia en el estadio Azteca, en el distrito federal de México, no sólo porque se convertía en el primer conjunto musical en presentarse allí, sino porque lo hizo nada menos que ante 105 mil personas. La jornada es recordada hasta hoy con el título "La noche que el Azteca cantó", y te la hemos contado con lujo de detalles en BigBang en esta nota:

Ese año, Diego marcaría este golazo histórico al Real Madrid en el Santiago Bernabeú, que le serviría al Barsa para ganar una de las finales de la Copa de la Liga ante su archirrival. El defensor del Madrid Juan José sufrió un duro golpe de sus genitales contra el poste en un inútil y desesperado esfuerzo por evitar el gol.

Tres años después, el propio Diego tendría su oportunidad de hacer historia como Menudo en el Azteca, y claro está, no la desaprovecharía. Fue el 22 de junio de 1986, cuando Argentina enfrentaba a Inglaterra por los cuartos de final del Mundial del Mundial de México. No hace ninguna falta que te contemos lo que ocurrió ese día: por ahora, los lectores de BigBang son personas nacidas en este planeta.