"No me queda otra...": qué dijeron Sofi Morandi y la novia de Julián Serrano sobre el explosivo affaire

Sofi Morandi rompió el silencio después de que estallaran los rumores de un affaire con Julián Serrano, quien renunció en las últimas horas al Súper Bailando. La influencer intentó desdramatizar el cuadro, pese a que Yanina Latorre aseguró que existen imágenes de los ex compañeros de baile "chapando" en un boliche de Palermo y que un empleado de la productora de Marcelo Tinelli los encontró infraganti en uno de los camarines.

"¿Qué puedo decir de eso? Salimos con Flor Jazmín (partenaire de Nico Occhiato) también. Es muy grande el bar, hay muchísima gente y le dije a Yanina, si hay fotos o videos, mostralos. Pero bueno, es creerme a mí o creerle a ellos", esquivó Sofi en diálogo con el ciclo Hay que ver. Latorre, por su parte, aseguró que hay fotos y videos, pero que le piden dinero a cambio. "Estoy intentando conseguirlos, pero me piden guita", precisó la panelista de Los ángeles de la mañana.

Consultada sobre si había hablado con Malena Narvay, la novia de Serrano, Morandi aseguró: "Con Male no hablé de este tema. Me dijo que iba a venir con Juli a ver El mago de Oz (su obra de teatro). Además, ella está en la misma que yo, porque es la noticia de la no notivia. No hay nada para hablar. Es un tema de pareja y yo no me quiero meter ahí. Juli le da tranquilidad a ella, está bien".

Me pareció raro, pero no tengo otra que confiar"

¿Qué dijo la novia de Serrano? "Dicen que fue (el affaire) cuando fueron a un bar en grupo, hace semanas. Si hubiera pasado eso, estaría lleno de fotos o de comentarios en Twitter. Era un boliche lleno de gente, había amigos míos también. De hecho, yo iba a ir pero no pude. No tengo forma de saberlo, pero si nadie comentó nada, ni hay fotos de nada... sería injusto juzgar a la gente que quiero sin pruebas. Justo cuando estaba renunciando salen a decir esto desde el programa. Me pareció raro, pero no tengo otra que confiar", reconoció en diálogo con el portal Ciudad.