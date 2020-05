"¡No me rompan más las pelotas porque...!": la furia de la "China" Suárez contra Ángel De Brito y Cinthia Fernández

Y un buen día se cansó. Después de una semana de fuertes críticas y cuestionamientos por su posición con respecto a las "maquinitas" de la polémica, Eugenia "la China" Suárez se cansó y encaró por Twitter a Ángel De Brito y Cinthia Fernández, quienes la acusaron de tener una "cuenta paralela" para formar parte de la empresa, sindicada como generadora de una estafa piramidal. El duro descargo de la ex Casi Ángeles y su indignación.

Todo comenzó cuando la bailarina publicó capturas de una presunta cuenta de Instagram con la cual vendería los productos de la discordia. De Brito no tardó en compartir el mensaje en Twitter, lo que generó casi de inmediato que se convierta en uno de los temas más mencionados en las redes sociales. El conocido trending topic.

Atenta a los mensajes de sus seguidores, la "China" decidió romper el silencio y apuntó con todo. "Las cosas que uso para la cara, ni las vendo, ni recibo comisión, ni recluto gente. ¿Así o más claro?", twitteó con indignación la actriz, que atraviesa su quinto mes de embarazo.

Leé también | Cinthia Fernández y las pruebas del perfil con el que "la China" Suárez vendería las "maquinitas" de la polémica

Tras el descargo, la actriz le dedicó otro mensaje al conductor de Los ángeles a la mañana. "¿Vos ni embarazada dejás tranquila a la gente? Real te pregunto. No me rompan más las pelotas porque estoy embarazada, sin filtro y con menos paciencia que nunca. Me vengo aguantando que me forreen (desde) hace mucho. Se meten conmigo porque saben que no contesto. Y no es que no lo haga porque me falte personalidad, no lo hago porque odio el conflicto".

La dura respuesta de Cinthia Fernández a la "China" Suárez

"La arrobaría, pero me bloqueó la Chaina (Sic). Si tenés un Instagram con tu nombre paralelo es para controlar tus ventas, sino lo hacés del personal; eso es por que cobrás comisión al igual que nosotras. Cosa que no tiene nada de malo, tranquila", disparó Fernández.

El ataque no quedó ahí. "Estar embarazada no te santifica. Todos estamos sin paciencia en esta 'cuarentain' y con la lengua floja, así que no amenacemos porque puede volver lo que uno escupe. Sólo es información. Relax. No es un delito trabajar".

¿Decir reclutar gente no es seguir tirando veneno? No reclutamos, ni obligamos a nadie"

Leé también | "Maquinita mágica": la nueva estafa piramidal que involucra a famosas y la furia de la China Suárez y Jimena Barón

"¿Decir reclutar gente no es seguir tirando veneno? No reclutamos, ni obligamos a nadie. Recomendamos, al igual que vos (y justamente mostré la información de que hacés lo mismo), porque te sigue mucha gente y está bueno que sepan que es un trabajo", insistió la bailarina.