"No me saqués al aire a los pibes, son menores de edad": tensión en vivo con un movilero de C5N

Pasada la una del mediodía, los conductores de la señal C5N le dieron pie al cronista que se encontraba en vivo en la Plaza Clemente de Colegiales. El objetivo era mostrar cómo se viven los paseos con menores de edad en la Ciudad. La entrevista a dos pequeños y la furia en vivo de la madre: "¡No me los saqués al aire que son menores de edad!".

"Lo que son los juegos y las plazas siguen estando cerradas, como se puede ver. No se puede ingresar y hay personal del Gobierno de la Ciudad que controla esta situación. Todavía es muy incipiente la salida con los chicos, creo que es un poco por el clima", empezó a relatar "el Turco".

Mientras describía el cuadro de situación en el barrio, el periodista encontró a dos pequeños que se encontraban caminando por la misma cuadra. "Vamos a charlar con dos a los que les tocó salir a pasear", presentó el movilero, al tiempo que le preguntó sus nombres: Valentino y Nina.

Leé también | Confusión al aire: una periodista TN ignoró a una mujer que denunciaba violencia de género

El nene (que se encontraba con un monopatín) respondió que estaba paseando y que ya lo había hecho el fin de semana pasado. Mientras los chicos se reían delante de cámara, apareció la mayor a cargo, con su rostro tapado por una bufanda y anteojos de sol.

"Chicos, chicos... esperen", frenó de inmediato. "Son menores. Si nos ven a los adultos, primero nos preguntan, ¿sí?", disparó la mujer. Desde el piso, los conductores del noticiero le dieron la razón de inmediato, aunque el "Turco" no tuvo mejor idea que acercarle a ella el micrófono y preguntarle si estaba disfrutando del día. "No, no, no", se resistió la mujer. "Me preguntás primero si quiero salir al aire. No empezás a hablar con los pibes que son menores de edad, ¿ok?".

No empezás a hablar con los pibes que son menores de edad, ¿ok?""

Leé también | "No podés sacarle la guita al vecino": el tenso momento al aire que vivieron Cristina Pérez y Rodolfo Barili

Tras el tenso momento, el movilero evitó hablar del cruce y continuó describiendo la situación del barrio. "Bueno, como ven hay mucha gente que aprovechó el día para salir a pasear", remató.