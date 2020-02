"No me siento bien": los últimos minutos con vida de la relacionista pública Sofia Neiman

La reconocida relacionista pública Sofia Neiman murió este sábado, minutos antes de la medianoche, en Punta del Este, Uruguay. La mujer de 71 años, que se encontraba organizando junto con su amiga Marcela Tinayre la fiesta de cumpleaños número 93 de Mirtha Legrand en Palermo, estaba en una cena con amigos en La Barra cuando se descompensó.

Según trascendió, Neiman le contó al resto de los comensales que se sentía mal y al instante perdió el conocimiento. Falleció de un ataque cardíaco antes del arribo de la ambulancia. La directora de Neiman Producciones trabajó para grandes empresas -General Motors, L’Oreal, Fiat y Kenzo, entre otras- y se dedicó al manejo de prensa de muchos famosos.

Amiga íntima de Susana Giménez, Marcela Tinayre, Evelyn Scheidl, Teté Coustarot, Nequi Galotti, Mora Furtado y Dany Mañas, entre otros, la relacionista pública fue despedida con mucha tristeza a través de las redes sociales. “Con toda la tristeza y el dolor, digo que para mí Sofi es una hermana de la vida”, escribió Teté en las redes sociales.

Y agregó: “La conocí cuando fui a estudiar periodismo a la ciudad de La Plata, porque ella es platense, e inmediatamente me hice amiga. Así que es toda una vida de estar juntas y acompañarla también en todo su trabajo como relacionista pública. Era una mujer emprendedora, muy alegre, muy vital…Una mujer que con sus hijos y con sus nietos era súper presente y cariñosa. Lo mismo con sus amigos. Así que es una tristeza infinita. Y estoy sorprendida, porque fue muy repentino todo. La recordaré con amor toda mi vida y la voy a extrañar muchísimo”.

Neiman estuvo casada con Carlos Mariani, con quien tuvo a sus hijos Francisco y Marcos. Además, disfrutaba era abuela de cuatro nietos. “Estoy en shock. Era una mujer sofisticada, que amaba las relaciones públicas. Hace poco se había mudado y estaba muy contenta. Además, se la veía muy mona. No puedo creer lo que pasó”, señaló Silvia Mercado.

Durante el festejo de su cumpleaños número 93, Mirtha Legrand bajó a dialogar con la prensa y manifestó su profundo dolor por la muerte de su amiga. “Estoy muy triste. Prácticamente todos los que vienen eran amigos de Sofía. En un momento pensé en suspenderlo pero a ella le hubiera gustado que lo hagamos”, explicó la Chiqui.

En esa línea, contó que se enteró de la triste noticia a través de un mensaje de Lucía Galán a través de WhatsApp. “Me dijo: ‘Chiquita, feliz cumpleaños. Claro que es muy triste por el caso de Sofía’. Yo dije ‘¿qué Sofía?’ Hasta ese momento no sabía nada. No le respondí, pero me llama Marcela (Tinayre) llorando desesperadamente: ‘¡Se murió Sofía!’ Fue un disgusto enorme”, contó.

Neiman era amante de los Beatles y de Alejandro Lerner. Pasaba sus ratos de ocio leyendo libros, como “La sombra del viento” de Carlos Luis Zafón y recorriendo galerías de arte. “Con enorme pesar y tristeza, recibí la desgarradora noticia del fallecimiento de la querida Sofía Neiman. Una emprendedora de la vida, luchadora y trabajadora, una mujer que ha hecho un culto de la amistad", escribió por su parte el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli.

“No lo puedo creer que te fuiste Sofía Neiman, qué tristeza infinita, siempre fuiste generosa y amiga para conmigo. Nos conocemos desde toda la vida, hacíamos los desfiles de ‘Semana nueve’ y vos embarazada. Nos conocemos de la vida y ahora te fuiste. Dejás muchas amigas que te querían y te amaban, hijos divinos, nietos y nueras. Buen viaje QEPD ", escribió Anamá Ferreira.

Por su parte, Oscar “El Negro” González Oro y Marcelo Tinelli, muy angustiados, despidieron a Neiman. "Sí recuerdo el orgullo por tus hijos y sus logros. Sí recuerdo el amor que nos teníamos. Una hermosa amistad que con el tiempo nos transformó en hermanos. Todavía me cuesta aceptar que desde anoche no estarás más en nuestras vidas, pero sí lo vas a estar en nuestro recuerdo y en nuestro corazón. Te amo Sofi querida. Te voy a extrañar mucho. Chau hermosa. Hasta pronto. Te voy a llorar todo lo que necesite. Sabelo”, escribió el Negro.