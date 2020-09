"No me veo como la nuera de la Bomba tucumana": Flor Torrente le rompió el corazón en vivo al hijo de la cantante

Flor Torrente mandó al muere ayer en plena pista del Cantando 2020 al hijo de Gladys “La Bomba Tucumana”, Tyago Griffo, por no llevar a los pasillos del canal las cosas que suele decir en medios y en sus redes sociales. Es decir, básicamente lo tildó de “arrugar”.

¿Qué fue lo que pasó? Griffo había asegurado en diálogo con Juan Etchegoyen en “Mitre Live” que tuvo un “amor a primera vista” cuando conoció a la hija de la modelo y actriz Araceli González. A lo largo de la entrevista contó que quedó fascinado con Torrente y hasta la calificó como “una chica que es todo lo que está bien”. Pero al parecer, los elogios de Griffo quedaron solamente en lo discursivo y no tuvieron algo concreto en la práctica. O al menos así lo dejó entrever Flor ayer.

Es que cuando llegó al pista, de plena casualidad porque no suelen lograr conseguir que cuatro parejas canten por cada emisión, los conductores Ángel de Brito y Laurita Fernández le preguntaron por esas declaraciones. Sin dejar de sonreír, Flor puso el freno ante la posibilidad de una chance y afirmó: “Le mando un beso. Muchas gracias por el halago, pero no. No me veo como nuera de Gladys “La Bomba Tucumana”, ni como novia de Tyago Griffo”.

Cuando le pidieron un poco más de detalle, sin inmutarse, agregó: “No es por ella, ni por él; pero me llama la atención que él boquea en las entrevistas y a mí nunca me dijo nada”. Luego, al consultarle sí estaba en pareja, aseguró que “siempre hay alguien dando vueltas” y remarcó que cuando a ella le gusta alguien avanza directamente.

Habrá que ver si el hijo de la Bomba decide intentar avanzar para no quedar como “un dormilón” luego de estas declaraciones. Cabe recordar que es uno de los participantes que más remarca en los medios el impacto que tuvo haber sido convocado al Cantando 2020. “Tuve la suerte de vivir de mis ahorros (por la cuarentena) pero ya empezaba a arañar las paredes después de cuatro meses. El Cantando fue un salvavidas”, dijo en una entrevista reciente.

En las últimas semanas, Torrente volvió a estar en el centro de la escena luego de ser noticia por sus declaraciones sobre su noviazgo con el actor Nicolás Cabré, quien además estaría al borde de la reconciliación con una de las conductoras de Cantando, Laurita. Cabré fue el primer novio de Torrente, quien si bien sostuvo que no son amigos, tiene un lindo recuerdo de aquella relación. Además, le tiró un palito al ex de su mamá, Adrián Suar.

“Es parte de mi historia”, sintetizó Flor Torrente al ser consultada por su relación con Cabré. Durante una entrevista en el programa Agarrate Catalina, de Radio Ciudad, la actriz sostuvo que siente que ese noviazgo con Cabré fue “en otra vida”. “Es parte de mi historia, fue mi primer novio, la primera experiencia, hermosa, linda, fea, alegre, es el primer todo”, recordó.

De todos modos, sostuvo que ahora no tiene ningún tipo de relación y que no le causa ni gracia ni enojo cuando observa que en las redes sociales se viralizan “listas” con la cantidad de parejas que tuvo Cabré en los últimos años. “Yo tengo 31 años, el noviazgo con Nicolás fue a mis 18. Pasó mucho tiempo, no somos amigos, pero está todo bien, yo no tengo ningún problema”, afirmó.