"No nos hacemos responsables si...": la advertencia que le hicieron a Lali y cómo su fue su vuelo privado a Madrid

Lali Espósito tiene en la cuarentena un punto de comparación con Susana Giménez. Es que la joven cantante y actriz también tuvo que realizar el mismo procedimiento que la diva argentina para poder abandonar el país e ir rumbo a Madrid, España.

¿El motivo? Retomar con las grabaciones de Sky Rojo, la serie que se encuentra filmando para Netflix. Una vez en Madrid, Lali comenzó una estricta cuarentena de 14 días obligatoria en el país en el que se encuentra, aprovechó el aislamiento para participar de un evento de Samsung para lanzar su nuevo smartphone.

Para poder salir de Argentina no sólo tuvo que completar un extenso formulario que le solicitó tanto Migraciones como la ANAC, en donde se incluye que el Gobierno argentino no se hace responsable de que no pueda regresar después entre otras cosas. Otra cuestión central es que Lali no viajó en una aerolínea comercial debido a que ese tipo de vuelo se encuentran prohibidos.

Por lo que su viaje a Madrid se hizo en un vuelo privado. "Im back Madrid (Volví Madrid)", escribió en su cuenta de Instagram y con una selfie en el que se la podía ver, en viaje, con un tapabocas en su rostro.

Una vez que terminen los 14 días de aislamiento, la actriz se sumará a las grabaciones de la ficción española que es dirigida por Álex Pina y Esther Martínez, creadores de La Casa de Papel y Vis a Vis.

Prevista como una serie de dos temporadas -de 8 episodios de 25 minutos cada una-, contará la vida de tres prostitutas (una argentina, una cubana y una española) que huyen después de dejar herido al hombre que las regentea.