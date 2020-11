"¡No podés ser tan hijo de put...!": Nancy Pazos y una violenta anécdota con Mauricio Macri

Nancy Pazos sorprendió en su paso por el ciclo Podemos Hablar al revelar un duro cruce que mantuvo con Mauricio Macri, cuando él todavía era jefe de Gobierno porteño y ella seguía casada con Diego Santilli. La periodista reconoció que por ese entonces el ex presidente de Boca empezaba a armar su campaña para desembarcar en la Casa Rosada.

El cruce tuvo lugar en el casamiento del hermano de Horacio Rodríguez Larreta. "Mauricio estaba queriendo ser candidato a presidente y tenía un plan A. Yo le decía: 'Mirá, tenés que tener un plan A, B y tenés que buscar gente en el interior", recordó Pazos.

"Entonces, en un determinado momento, le digo: 'Bueno, cuando quieras hablamos de política; pero siempre que tomes mi palabra como la de Nancy Pazos, no como la de la esposa de Santilli'. Entonces me dice: 'No, no; si cuando vos hablás yo siento que habla Nancy Pazos, el problema es que cuando hablo con él no sé si habla Nancy Pazos o Santilli'".

La descalificación a su por entonces marido y padre de sus tres hijos enardeció a la periodista: "Ahí lo miré y le dije: 'Vos no podés ser tan hijo de put...'. Le dije: 'La verdad, sos un horror. El tipo labura a full para vos y lo ninguneás de esa manera. Disculpame, me voy a bailar con el mejor de la fiesta, que obviamente es mi marido, no vos'. Y me fui".

Consultada por el libro Hermano, Pazos sostuvo: "El libro donde el hermano cuenta un montón de cosas de Mauricio, la verdad es que tenía unas características personales muy espantosas. Fue muy maltratador de la gente que laburaba para él. Concretamente, yo viví el ninguneo a Diego (Santilli) como vi el ninguneo a otra gente".

Terminé detestándolo pero por cómo lo maltrataba a Diego (Santilli)"

"Terminé detestándolo pero por cómo lo maltrataba. Era desconfianza. Diego en ese momento era presidente de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, le sacaba 80 mil leyes. Y una vez, convocó a dos o tres legisladores de la oposición y les dijo: '¿Por qué le votan las leyes a Santini?'. Un horror".

Tras aniquilar al ex presidente, la periodista elogió la gestión política de Horacio Rodríguez Larreta: "Para que quede claro, Horacio, a quien le tengo un respeto intelectual, político y personal, tiene un estilo muy diferente al de Mauricio. Por trabajo, porque se labura todo, creo que nunca vio una reposera en su vida y sabe de construcción colectiva".