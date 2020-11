"No podía traicionar a mis amigos": la razón por la cual Chayanne no integró Menudo y el extraño papel de Luisito Rey

No mucha gente lo sabe, pero Chayanne pudo haber integrado Menudo. Por edad, por lugar de nacimiento y por intereses, parece casi increíble que el artista nacido como Elmer Figueroa Arce en Puerto Rico en 1968 no haya formado parte de la "boy band" más importante de todos los tiempos. Sin embargo, así fue. Chayanne nunca estuvo en Menudo... pero pudo haber estado.

El cantante también entró en la música desde niño, y lo hizo con una banda que, claramente, imitaba a Menudo. Se trata de Los Chicos, un grupo surgido con el mismo concepto... después de Menudo. Los Chicos eran Ray, Migue, Chayanne y Tony.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El éxito de Los Chicos siempre fue menor que el de Menudo, pero aún así bastaba para que el grupo fuera un buen negocio y tuviera -en una escala mucho menor- sus propios hits.

Uno de los mayores hits de Los Chicos fue Será porque te amo... cantado, precisamente por Chayanne. Miralo y escuchalo acá abajo: te darás cuenta que tranquilamente podría haber formado parte del repertorio de Menudo

Los Chicos existieron entre 1978 y 1983. Hacia el final de su carrera, un productor oscuramente famoso intentó hacerlos trascender en México. No me digas que... ¡Sí, el mismo! Luisito Rey, el padre de Luis Miguel, que parece el mismísimo demonio en la serie del Rey Sol, produjo el tercer disco del grupo, Los Chicos Volumen III. Allí, el grupo grabó dos temas de Luisito Rey. Acá te dejamos uno: "El amor, viva el amor"

En fin, no se puede decir que Los Chicos hayan sido un fracaso. Ahí vemos que duraron cinco años y que grabaron cuatros discos. Pero Menudo, claro... Menudo era otra cosa. En la serie Súbete a mi moto, Edgardo Díaz observa, divertido, el surgimiento de otros grupos de niños surgidos luego de Menudo: menciona a Los Chicos, a Los Parchis, a Timbiriche, y hasta hace una observación sobre Chayanne. Pero la pregunta del millón es: ¿pudo haber estado Chayanne en Menudo? ¿Qué dice él?

Menudo fue a mi casa en dos ocasiones, para pertenecer al grupo. Cuando yo tenía como 10, 11 años, ellos vinieron y hablaron con mis papás. Yo ya estaba en Los Chicos, que no eran tan conocidos en aquel entonces. Menudo ya tenía un programa de televisión en la cadena Telemundo, y nosotros estábamos en Wapa Televisión. Y entonces [ir a Menudo] era como traicionar a tus amigos. No es que ir al grupo no hubiese sido un placer también, pero no podía hacerles eso", confesó en 2012 Chayanne, un hombre de códigos, a la televisión peruana.

En 1983, tres de los cuatro integrantes de Los Chicos abandonaron el grupo: Chayanne, Ray y Migue. Tony se quedó y el productor Eric Laboy intentó reformular el grupo incorporando a Tico Santana, Giro López y Alejandro Rodríguez. No pasó nada y se terminaron separando para siempre, sin siquiera grabar un disco. Sin embargo, cabe preguntarse algo: ¿por qué, si abandonó a los Chicos en 1983, Chayanne no intentó sumarse a Menudo cuando ya no tenía ningún compromiso? Impresiona pensar que, de habérselo propuesto, Chayanne pudo haber convivido en el grupo con Ricky Martin y Robi Rosa, que entraron en el grupo en 1984. Sin embargo, Chayanne tenía otros planes para su carrera. ¿Habías visto este bizarrísimo video?

En 1984 editaría su primer disco solista: Chayanne es mi nombre. Su carrera, desde entonces, no se detuvo.