¿No puede haber tanta maldad? Acusan a la "China" de boicotear el anuncio de embarazo de Pampita

Aunque desde hace años se muestran cautas y relajadas cada vez que los periodistas les preguntan por su relación, lo cierto es que tanto Carolina "Pampita" Ardohain como la "China" Suárez siguen de cerca el minuto a minuto de las publicaciones que cada una realiza en sus respectivas redes sociales. Sus entornos incluso advirtieron que cada una tiene un "Instagram trucho" para poder ver las historias sin dejar huellas, ni que la otra se entere del visto.

La semana pasada, sin ir más lejos, un diseñador de muebles escrachó a la "China" por haber plagiado "sin tapujos" un posteo que días atrás había realizado "Pampita". El mismo ángulo, la misma pose, un sillón casi idéntico y el mismo texto de agradecimiento fueron algunas de las críticas que el empresario le espetó a la actual mujer de Benjamín Vicuña.

Ahora, los fans de "Pampita" volvieron a cargar con crudeza contra la ex Casi Ángeles, a quien acusaron de intentar "opacar" el esperado anuncio del embarazo de la modelo, quien grabó un emotivo video desde México y compartió la fastuosa ceremonia que llevó adelante en la playa para acompañar la noticia.

¿Qué fue lo que sucedió? Mientras la modelo celebraba el anuncio junto a su marido, el empresario Roberto García Moritán, la "China" compartía una foto durmiendo la siesta con sus tres hijos: Rufina, Magnolia y Amancio. "Postales de una siesta de domingo", escribió en su cuenta de Instagram.

Tal como pudo confirmar BigBang, tanto la "China" como Benjamín Vicuña estaban al tanto del embarazo de "Pampita". La modelo llamó a su ex pareja y padre de sus tres hijos para contarle la noticia antes de que se filtrara en los medios y en pleno auge de los rumores que insistían con el tema. "Se manejó de forma correcta, como se manejó siempre. Caro tiene súper claro que la prioridad del vínculo con Benjamín son sus hijos, así que no podía contárselo a los chicos y no al padre. Lo llamó y le contó. No hay mucho más para decir", revelaron fuentes cercanas a la conductora.

"Benjamín hizo lo mismo cuando se enteró de los embarazos de su actual mujer. Son cosas que se hablan, pero no para meter al ex en una relación actual, sino porque en este caso hay chicos que todavía son chiquitos y tienen que tener el acompañamiento lógico de quien se entera que va a tener un hermanito", sumaron.

Si bien la actriz recibió miles de likes y amorosos mensajes de sus seguidores, algunos cuestionaron la decisión de publicar la foto justo el día del anuncio de "Pampita". Algo similar a lo que la modelo realizó en 2016 cuando le "robó" la tapa a Isabel Macedo el día en el que se casó con Juan Manuel Urtubey.