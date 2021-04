"No quiero Argenzuela": Susana Giménez criticó al gobierno y confirmó que se vacunará en Uruguay

Luego de ganarse una tonelada de burlas en Twitter por compartir un audio falso de Alberto Fernández, Susana Giménez dialogó con el programa radial Pan y Circo de Radio Rivadavia sobre la realidad del país, su fecha de vacunación y la vuelta a la televisión.

"Pienso que si esto tiene algún arreglo volvería al país, lo que no quiero es Argenzuela", expresó en relación a su decisión de radicarse temporalmente en Uruguay. "La gente está deprimida, no hay laburo y el trabajo es lo principal. No se puede vivir de recibir bonos y mendigar".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Cada vez que veo que matan a alguien para robarle, siento como si me mataran a mí. La inseguridad es tan terrible como el virus", agregó.

La conductora además confirmó que se anotó para vacunarse en el vecino país y ya recibió la confirmación para recibir su dosis el 24 de abril. "Me voy a vacunar con la Pfizer; iba a ir a Estados Unidos, pero no hay más aviones que salgan", explicó.

Paralelamente, se refirió a su posible regreso a la televisión en el marco de una situación sanitaria complicada. "Tengo mi contrato firmado, pero veo que la televisión es peligrosa, a todos les agarra el virus. Si está todo bien, encantada de volver", expresó.

El martes a la tarde, Susana se volvió el hazmerreir de Twitter luego de que compartiera un supuesto audio filtrado de Alberto Fernández.

En el registro, podía oírse una voz diciendo "El estado de sitio va a ser hasta el 30 de abril y después veremos. Pero no me tiembla el pulso, si los tengo que dejar hasta fin de año, los voy a dejar. Es la única manera de que entiendan estos negros de mierda", en referencia a las medidas tomadas para frenar la ola de contagios de coronavirus.

Sin embargo, es evidente que la voz no es la del presidente sino la de un muy mal imitador. Tanto que minutos después de difundirlo y ante la catarata de burlas recibidas, Susana decidió borrar el tuit.