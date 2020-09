¡No se casan! El picante mensaje oculto de la "China" cuando le preguntaron por la boda con Vicuña

Corría septiembre del año 2017. Por ese entonces, Eugenia "la China" Suárez cursaba el embarazo de su primera hija con Benjamín Vicuña, Magnolia. Para deleite de los seguidores de la pareja, la actriz confirmó con bombos y platillos que pasarían por el altar. Sin embargo, el tiempo pasó, superaron una crisis de pareja, tuvieron un segundo hijo (Amancio) y ahora la ex Argentina, tierra de amor y venganza reconoció que el matrimonio con el chileno ya no está en sus planes.

Todo sucedió en el programa de Marley. Desde su casa y junto a Magnolia, la "China" participó de un mano a mano con el conductor y, mientras recordaban su viaje a Israel para Por el mundo, el conductor aprovechó para preguntarle por sus planes de boda; no sin antes tantear un poco el terreno.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Una de las cosas que pasaron en Israel es que la gente creía que nos habíamos casado. Yo no sé si Benjamín sabe que la gente pensaba que estábamos casados. ¿Te vas a casar al final?", indagó Marley. Atenta a la pregunta y visiblemente incómoda, la "China" respondió: "Ya está. Ya pasó. ¿Para qué? Es una buena excusa la pandemia. No, ya fue; ya medio que pasó, no hace falta".

Marley, íntimo de la actriz, intentó arreglar el momento en vivo: "Está bien, si se quieren igual. No hace falta un papel para cambiar eso". Pese a la marcada intención del conductor de "pasar a otro tema", la "China" reforzó con un picante comentario: "Después divorciarse es un lío. Es un chiste de los que les gustan a ustedes. No siento que lo necesitemos", remató la actriz.

Cabe recordar que la actriz y el chileno protagonizaron a fines del año pasado una fuerte crisis de pareja, que los llevó a anunciar de forma pública su separación. Todo sucedió durante el final de las grabaciones de ATAV. Luego, una vez finalizada la ficción, la "China" viajó a Estados Unidos junto a sus dos hijas y blanqueó desde ahí que no estaba en pareja.

Con el correr de los meses -y después de festejar en familia las Fiestas por su hija menor-, la "China" y Vicuña se reconciliaron con un romántico viaje a Uruguay. ¿Qué cambió? De acuerdo a lo que se rumoreó en ese momento, el chileno le reconoció que no sentía la necesidad de pasar por el altar, una de las "presiones" que habrían fogoneado aún más la crisis de pareja.