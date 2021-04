“No se puede ser tan basura”: Darío Villarruel contra Cristina Pérez

A la pandemia de coronavirus hay que sumarle la pandemia de la desinformación. Hace pocas horas, muchos medios de comunicación pusieron en duda la efectividad de la vacuna Sinopharm, que se aplica en Argentina y que tiene una eficacia de 79%. Lo cierto es que, en realidad se referían a la Sinovac, también proveniente de China pero que es parte de la campaña de vacunación en Chile, Brasil y Uruguay, y tiene una eficacia mucho menor: de poco más del 50%.

Entre los periodistas televisivos que se equivocaron (a propósito o no) estuvo Cristina Pérez, la conductora de Telefe Noticas. Hace pocas horas, ella cuestionó la efectividad de la vacuna y lo hizo en medio con el Doctor Daniel López Rosetti: "La verdad no quiero mezclar el tema porque no tiene que ver pero es algo que cómo se conoció el mismo tiempo... pero tengo que preguntar Daniel y tiene que ver con las noticias".

Y continuó, con errores de información en toda su alocución: "Porque los dos millones de vacunas más cercanos que tiene para recibir Argentina son los de Sinopharm, la vacuna china, que recibió Mauro Viale, y desde China dijeron la verdad no es tan efectiva como pensábamos. Es más, la primera dosis es muy poco efectiva de nada más que un 3%... nada... Acá hablamos de la primera dosis, pero con la segunda se va más de 50% de efectividad. Pero esta información que te estoy diciendo es la que salió y como la podemos procesar en medio de la inquietud que hay sobre todo por la escasez de dosis”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Al escuchar esto, el Doctor Rosetti le respondió a la periodista que estaba absolutamente equivocada. Y el médico continuó contra Pérez: "La primera respuesta es que, si yo tengo que vacunarme y es mañana, me vacuno con Sinopharm, sin ninguna duda... sin ninguna duda. Los estudios preliminares hablan de una eficacia mucho más alta, y es del 80%, pero no fueron publicados en revistas internacionales que es lo que tendríamos que esperar tal cual pasó con la Sputnik V".

Por supuesto, los dichos de Cristina se viralizaron rápidamente en las redes sociales. Y Darío Villarruel no dudó en dedicarle un fuerte tuit: "No sé puede ser tan basura engañando a la población desde un canal televisión…son terroristas sin duda no les importa nada… terrible lo que hacen… por favor no los mire más por su salud...Será justicia".

Lo hizo agregando el video del momento en el que Pérez brindaba datos erróneos sobre la vacuna que se aplica en Argentina. Las respuestas en contra de Pérez se sumaron de a decenas en Twitter. Pero no es la primera vez que la conductora da falsa información al aire.

Hace menos de un mes, mientras en el noticiero entrevistaban a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, Pérez tuvo un duro cruce con ella. Lo mismo sucedió con el presidente Alberto Fernández, cuando le preguntó: “¿Hay alguna chance de que haya un estadio intermedio para no llegar a esa situación que para muchos compromete las garantías del derecho a la propiedad privada establecida por la Constitución?”. Y Fernández le respondió: "La pregunta funcionaría mucho mejor si Cristina dejara de lado los adjetivos”.