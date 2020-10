"No sean intensos, no sirve": Nati Jota y un "palito" para su ex Bruno Siri y para Ivana Nadal

Mientras permanece aislada luego de que se le detectara coronavirus -aunque por suerte asintomático- Nati Jota se entretuvo revisando viejos tuits y compartiéndolos con sus seguidores.

"Borrar el contacto de alguien parece de persona fuerte, pero en realidad es más bien de débil. ¿Querés ser mi futuro contacto borrado del celular?", rezaba uno de los mensajes que revivió la conductora.

Fue así que eso la llevó a recordar los inicios de su relación con su ex novio Bruno Siri. "Una vez guardé a un pibe como ‘amor’ en mis contactos, a cuatro días de conocernos. Él también a mí. Y, ¿saben? Después fuimos novios. Awwww. Y, ¿saben? Después me dejó y se puso con Ivana Nadal. No sean intensos nunca, no sirve, no es por ahí. ¡Jaaaa!", tuiteó irónica.

El tuit de Nati se convirtió en un éxito instantáneo y superó los 30 mil favs en minutos, convirtiendo a su nombre en trending topic.

"Estoy un poco caída"

Días atrás, luego de que percibir que su capacidad de olfato había disminuido, la periodista se realizó el test de PCR que dio positivo de coronavirus.

"Empecé a sentir que me costaba oler. Y hablando con mi familia, me fui a oler la lavandina. Y después comía, mordía carne y podía ser cualquier otra cosa. Así que hoy a la mañana me fui a hisopar y me dio positivo", relató en Instagram.

"Me siento re bien, solamente estoy un poco caída. Bastante", agregó. "Tengo un poco de tos, pero no es tos seca. Solamente estoy un poco deprimida, les digo la verdad. No puedo entrenar, no puedo trabajar, no puedo ir a comprar. ¡No puedo nada!".

Nati explicó que su médico de cabecera monitoreaba constantemente su estado para estar al tanto de su evolución y decidir cuándo será dada de alta.