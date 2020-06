"No sonreía en las fotos": el mensaje del hijo de Alberto por el Día del Orgullo sobre su "salida del closet"

A través de su cuenta de Instagram, y en el Día del Orgullo LGBT+, Estanislao Fernández, el hijo del presidente Alberto Fernández, reveló cómo fue su “salida del closet” años atrás. Con un profesional make up drag queen y lookeado como su personaje Dyzhy, contó que se define como un “ser humano no binarie”, y reveló que atravesó “diez millones de obstáculos”. “Hoy soy feliz, antes de salir del closet entrenaba todos los días, me di cuenta de que no sonreía en las fotos”, agregó.

A través de una decena de stories en su cuenta de Instagram, Dyzhy contó cómo fue su “salida del closet” hace varios años. “Fue hace cinco años, era un día como hoy, fue en junio, decidí que iba a vivir mi vida como quería vivirla, de la forma más libre posible, con todos los miedos y la inseguridad que eso lleva. Hablé con todes mis afectos”, comentó.

Pero lo más llamativo es que el hijo del presidente en su personaje drag queen reveló que hace poco comenzó a ver fotos suyas de aquella época y se dio cuenta que no se veía feliz. “No sonreía en las fotos, parece una pelotudez, pero hay un concepto de cómo la sociedad te tiene que aceptar”, sostuvo. Además, detalló que en esa época practicaba deporte todos los días. “Tenía un cuerpo hegemónico, con músculos y toda la gilada que ya sabemos, creía que eso me iba a hacer feliz y después me di cuenta que no”.

En este sentido, reveló que comenzó a ser feliz cuando tomó la decisión de “aceptar todo lo que no quería aceptar de mí mismo”. “Todo lo que hacía era una verdadera máscara para ser pasable en una sociedad que es una garcha, esas son sensaciones que recuerdo con mucha bronca, no quiero que nadie sufra las mismas cosas”, afirmó.

“Hoy me define como un ser humano no binarie, atravesé diez millones de obstáculos para llegar a esa conclusión, hoy soy feliz, hubo una comunidad que me abrazo y me aceptó tal como soy, que me hizo reconocer errores que tengo, pero que me ayudó a conocer errores”, sostuvo. Visiblemente emocionado y al borde del llanto, cerró: “Me pongo sentimental y me dan ganas de llorar de felicidad, recuerdo épocas muy oscuras. Sean felices todes ustedes”.

EL ENOJO DE ESTANISLAO

La semana pasada el hijo del presidente estalló en las redes sociales luego de las críticas e insultos de algunos usuarios y compartió un fuerte descargo después de que un amigo le compartiera un meme homofóbico en el que acusaban a su padre, Alberto Fernández, de "no haber cuidado" a su hijo, quien "terminó así". "¿Cómo que terminé así, papi?", se preguntó mirando a cámara, al tiempo que no sólo apuntó contra el meme en cuestión, sino también hizo hincapié en los mandatos sociales de "la gente" y su impacto en la realización y la libertad individual de cada uno.

"Me mandaron una captura de una conversación en la que dice: 'Lo único que tenía que cuidar Alberto era a su hijo y terminó así'", relató desde Olivos. Estanislao, también conocido por su nombre artístico Dyhzy, aseguró que hay muchas personas que creen que está "dañado". "Casualmente, a mí quien me dañó no fue mi familia, fueron ustedes: fue la gente. Todos los males que tuve en mi vida fueron siempre por el 'concepto de la gente'. Porque era puto, porque me visto de mujer, porque estudio diseño, porque me gusta dibujar. Todo siempre fue objeto de críticas de 'la gente'".

